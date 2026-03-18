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Accidente en Periférico Sur deja 12 trabajadores de limpia lesionados en CDMX

Los trabajadores de limpia sufrieron un accidente mientras se dirigían a su labor/X: @_LosTitulares
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 08:09 - 18 marzo 2026
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Varios necesitaron ser trasladados al hospital y se reportan en estado grave

Durante la madrugada de este miércoles, al menos 12 trabajadores de limpia de la Ciudad de México resultaron lesionados, luego de que la camioneta en la que se dirigían a trabajar chocó contra un árbol en Periférico Sur, aparentemente después de que un vehículo se les cerrara.

Accidente en Periférico Sur deja trabajadores lesionados

De acuerdo con los primeros reportes, cerca de la medianoche, un grupo de trabajadores de limpia se dirigía a laborar al sur de la CDMX, sobre Periférico Sur, en la alcaldía Tlalpan.


Sin embargo, antes de llegar al punto donde realizarían sus labores, la camioneta en la que eran trasladados protagonizó un accidente, al impactarse de frente contra un árbol.

Los trabajadores de limpia fueron atendidos por paramédicos y algunos trasladados al hospital/X: @_LosTitulares

Vehículo se habría cerrado y provocó el choque

Según testimonios de los propios trabajadores, un vehículo se le cerró al conductor mientras circulaban sobre Periférico Sur.


Esto obligó al chofer a dar un volantazo, lo que derivó en el impacto contra el árbol.

Trabajadores salieron proyectados tras el impacto

Producto del fuerte choque, los trabajadores que viajaban de pie y sentados en la parte trasera de la camioneta salieron proyectados hacia adelante.


Varios de ellos se golpearon contra las paredes de la caja del vehículo y contra las herramientas que llevaban para trabajar.

La camioneta en la que iban los trabajadores de limpia chocó contra un árbol/X: @Bomberos_CDMX

12 lesionados; tres fueron trasladados al hospital

Ante la emergencia, al lugar acudieron bomberos, paramédicos y equipos de auxilio, quienes brindaron atención a los lesionados.


En total, se reportaron 12 personas lesionadas, de las cuales:

  • Ocho presentaron heridas leves

  • Tres requirieron traslado a un hospital

En seguimiento al servicio en calle Periférico Sur, colonia Narciso Mendoza, informamos que una camioneta de obras y servicios urbanos se impactó en un árbol. Resultando doce personas lesionadas y tres personas trasladadas al hospital por paramédicos”, informó el Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX desde su cuenta de X.

Detienen al chofer; responsable habría huido

El chofer de la camioneta que trasladaba a los trabajadores fue detenido y presentado ante las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades.


En tanto, el automovilista que presuntamente provocó el accidente se dio a la fuga, y hasta el momento no se conoce su paradero.

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