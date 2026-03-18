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¿BTS GRATIS en el Zócalo CDMX? Esto dijo Claudia Sheinbaum sobre el posible concierto
La posibilidad de ver a BTS en un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México encendió el entusiasmo de miles de fans, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum abordara públicamente el tema durante su conferencia matutina.
¿Habrá concierto gratis de BTS en el Zócalo de CDMX?
La mandataria confirmó que su gobierno ha realizado gestiones para que la agrupación surcoreana regrese a México, incluso con la intención de que se presente en la plaza pública más importante del país:
“Lo mejor sería que fuera gratuito”, expresó, aunque precisó que la decisión final no depende de las autoridades, sino de los productores del grupo.
Gestiones con Corea del Sur y productores de BTS
La iniciativa surgió tras la alta demanda para los conciertos de BTS en la capital, cuyos boletos se agotaron en minutos, dejando a miles de fans sin acceso.
Ante este escenario, el gobierno mexicano envió una carta formal al presidente de Corea del Sur para solicitar apoyo en la gestión de más fechas o alternativas, incluyendo un posible concierto masivo.
De acuerdo con lo informado, la petición ya fue trasladada a los productores de la banda, quienes evaluarán la viabilidad del proyecto.
El Zócalo, escenario de conciertos masivos
La Plaza de la Constitución se ha consolidado como uno de los espacios más importantes para eventos gratuitos y masivos en el país, con capacidad para reunir a cientos de miles de personas.
En los últimos años, este lugar ha sido sede de conciertos históricos que han marcado récords de asistencia, lo que lo convierte en un escenario ideal para un evento de gran magnitud como BTS.