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Precio del dólar hoy 18 de marzo: sube a 17.74 pesos y mantiene tendencia ascendente
El precio del dólar hoy miércoles 18 de marzo de 2026 se ubica en 17.74 pesos por unidad en el mercado interbancario, nivel que confirma la presión sostenida sobre el peso mexicano en los últimos días.
La moneda estadounidense continúa fortaleciéndose frente a divisas emergentes, en un entorno internacional que mantiene cautela entre inversionistas y favorece activos considerados refugio.
El tipo de cambio se mantiene así en su punto más alto de las últimas jornadas.
Comparativa: así abrió el dólar frente al cierre del martes
Al cierre del martes 17 de marzo, el dólar se ubicó en aproximadamente 17.66 pesos, mientras que este miércoles inició operaciones en 17.74 pesos.
El incremento es de ocho centavos, lo que refleja una continuidad en la tendencia alcista.
Este comportamiento mantiene al tipo de cambio por encima del rango observado semanas atrás, cuando la cotización se ubicaba entre 17.10 y 17.40 pesos.
El dólar se fortalece frente al peso
El desempeño reciente del tipo de cambio responde principalmente a factores externos.
La fortaleza del dólar está vinculada a un entorno global de incertidumbre, donde los inversionistas privilegian activos seguros, lo que impulsa la demanda de la divisa estadounidense.
En este escenario, el peso mexicano muestra estabilidad relativa, pero continúa expuesto a los movimientos del mercado internacional.
Precio promedio del dólar a la compra y venta
En operaciones promedio en bancos, el dólar se cotiza en:
Compra: 17.3194 pesos
Venta: 17.9341 pesos
El precio de venta se mantiene cerca de los 18 pesos, nivel que continúa marcando referencia en el mercado.
Así se ha comportado el dólar en la última semana
Durante la última semana, el dólar ha mostrado una tendencia claramente ascendente.
La divisa pasó de niveles cercanos a 17.20 pesos a ubicarse por encima de los 17.70 pesos, consolidando su recuperación.
Este comportamiento refleja un cambio en la dinámica del mercado cambiario, impulsado principalmente por factores externos.
El avance ha sido constante, aunque con variaciones moderadas.
Tipo de cambio en bancos hoy 18 de marzo
En ventanillas bancarias, el dólar se cotiza en los siguientes niveles:
Banco Azteca: compra en 16.90 | venta en 18.29
BBVA: compra en 16.80 | venta en 17.94
Banorte: compra en 16.45 | venta en 18.05
Santander: compra en 16.60 | venta en 18.30
Banregio: compra en 16.50 | venta en 18.30
BanBajío: compra en 17.30 | venta en 18.70
Afirme: compra en 16.70 | venta en 18.20
Intercam: compra en 17.15 | venta en 18.16
Monex: compra en 16.85 | venta en 18.62
Banamex / Citibanamex: compra en 17.14 | venta en 18.14
El tipo de cambio FIX del Banco de México se ubica en 17.6922 pesos, referencia oficial para diversas operaciones.