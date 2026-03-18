Precio del dólar hoy 18 de marzo: sube a 17.74 pesos y mantiene tendencia ascendente

El precio del dólar hoy miércoles 18 de marzo de 2026 se ubica en 17.74 pesos por unidad en el mercado interbancario, nivel que confirma la presión sostenida sobre el peso mexicano en los últimos días.

La moneda estadounidense continúa fortaleciéndose frente a divisas emergentes, en un entorno internacional que mantiene cautela entre inversionistas y favorece activos considerados refugio.

El tipo de cambio se mantiene así en su punto más alto de las últimas jornadas.

El dólar se cotiza promedio en 17.74 pesos por unidad/Google

Comparativa: así abrió el dólar frente al cierre del martes

Al cierre del martes 17 de marzo, el dólar se ubicó en aproximadamente 17.66 pesos, mientras que este miércoles inició operaciones en 17.74 pesos.

El incremento es de ocho centavos, lo que refleja una continuidad en la tendencia alcista.

Este comportamiento mantiene al tipo de cambio por encima del rango observado semanas atrás, cuando la cotización se ubicaba entre 17.10 y 17.40 pesos.

El dólar muestra una mejoría frente al peso/Pixabay

El dólar se fortalece frente al peso

El desempeño reciente del tipo de cambio responde principalmente a factores externos.

La fortaleza del dólar está vinculada a un entorno global de incertidumbre, donde los inversionistas privilegian activos seguros, lo que impulsa la demanda de la divisa estadounidense.

En este escenario, el peso mexicano muestra estabilidad relativa, pero continúa expuesto a los movimientos del mercado internacional.

Precio promedio del dólar a la compra y venta

En operaciones promedio en bancos, el dólar se cotiza en: Compra: 17.3194 pesos

Venta: 17.9341 pesos

El precio de venta se mantiene cerca de los 18 pesos, nivel que continúa marcando referencia en el mercado.

Así se ha comportado el dólar en la última semana

Durante la última semana, el dólar ha mostrado una tendencia claramente ascendente.

La divisa pasó de niveles cercanos a 17.20 pesos a ubicarse por encima de los 17.70 pesos, consolidando su recuperación.

Este comportamiento refleja un cambio en la dinámica del mercado cambiario, impulsado principalmente por factores externos.

El avance ha sido constante, aunque con variaciones moderadas.

El dólar gana terreno frente al peso mexicano/Pixabay

Tipo de cambio en bancos hoy 18 de marzo