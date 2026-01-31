Elena Rybakina se corona en el Abierto de Australia tras vencer a la número 1, Aryna Sabalenka

Elena Rybakina conquistó finalmente su segundo título de Grand Slam al derrotar a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, en la final del Abierto de Australia el sábado, en una victoria que fue un tributo a las triunfadoras discretas.

Tras un inicio de 2025 tumultuoso, que incluyó la suspensión de su entrenador, Rybakina cerró el año anterior con el título de las Finales de la WTA en noviembre. Ahora, ha comenzado el nuevo año con un campeonato de Grand Slam.

Su celebración, de bajo perfil, fue un reflejo de su recorrido por el torneo: un pequeño puño al aire, un rápido abrazo con Sabalenka, un apretón de manos con la jueza de silla, una sonrisa y unos aplausos sobre las cuerdas de su raqueta para agradecer al público.

Elena Rybakina | AP

Todo ocurrió rápidamente después de que Rybakina sellara la victoria con un ace, culminando una remontada en el tercer set para un marcador final de 6-4, 4-6, 6-4 sobre una rival habitual que la había vencido en la final de este mismo torneo en 2023.

"El corazón definitivamente latía demasiado rápido. Quizás mi rostro no lo demostraba, pero por dentro había muchas emociones", confesó Rybakina, de 26 años, sobre su sereno y clínico cierre de partido. La tenista, nacida en Moscú pero que representa a Kazajistán, sabía que esta vez debía capitalizar la oportunidad sin demoras.

Hace tres años, Rybakina ganó el primer set en la final de Australia, pero acabó perdiendo en tres. En esta ocasión, tras romper el servicio en el primer juego y llevarse la primera manga, se recuperó de una desventaja de 3-0 en el tercer set, ganando cinco juegos consecutivos para retomar el control del partido.

"Me da una especie de alivio", dijo, "y también, sin duda, mucha confianza para el resto de la temporada".

Este es el segundo título de Grand Slam para Rybakina, quinta cabeza de serie, quien ganó Wimbledon en 2022. Mientras Sabalenka sumaba otros tres grandes a su palmarés, incluyendo triunfos consecutivos en Australia y el Abierto de Estados Unidos en 2024 y 2025, los resultados de Rybakina habían decaído, sin alcanzar otra final de Grand Slam hasta este torneo.

Aryna Sabalenka | AP

Un giro en su carrera

La victoria sobre Sabalenka en las Finales de la WTA al cierre de la temporada pasada cambió la trayectoria de su carrera. Desde Wimbledon, es la jugadora con más victorias en el circuito y ahora acumula una racha de 20 triunfos en 21 partidos.

"El año pasado no empecé tan bien", recordó. "Espero poder mantener este impulso". Rybakina ostenta un récord de 10-0 en sus últimos diez enfrentamientos contra jugadoras del Top 10 y ascenderá al número 3 del ranking mundial.

La bandera de Kazajistán se desplegó en la Rod Laver Arena después de que Rybakina exhibiera el trofeo y posara para las fotos con su equipo. La campeona rindió homenaje a su entrenador, Stefano Vukov, quien fue suspendido temporalmente por el circuito femenino el año pasado.

"Por supuesto, me gustaría agradecer a mi equipo", expresó. "Sin ustedes no habría sido posible. Tuvimos muchas cosas en contra. Gracias a todos, y espero que podamos seguir fuertes este año".

Rybakina explicó que trabaja con Vukov desde 2019 y que encuentra útil el constante flujo de consejos técnicos y tácticos que él le transmite desde su asiento. Cuanto más, mejor, afirmó, porque al final siempre escucha.

Elena Rybakina | AP

Cara y cruz de la final

Para Sabalenka, esta es su segunda derrota consecutiva en la final de Australia, tras caer sorpresivamente el año pasado ante Madison Keys.

"Claro que me arrepiento. Cuando vas ganando 3-0 y en pocos segundos el marcador es 3-4 y estás abajo con un break... fue muy rápido", lamentó. "Gran tenis por su parte. Quizás no fui tan inteligente".