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Lady Pepitas rompe el silencio tras polémica con policía en CDMX: “Destrozaron mi vida”

La apodada Lady Pepitas dio su versión de lo sucedido/X: @MrElDiablo8
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 12:12 - 18 marzo 2026
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La agente de la Fiscalía asegura que ella únicamente estaba defendiendo a sus hijos en el Estadio Olímpico

A varios días de que se hiciera viral por un video en el que lanza comentarios discriminatorios contra una oficial de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, la apodada Lady Pepitas rompió el silencio sobre lo sucedido.


La mujer aseguró que, además de recibir mensajes de odio, las acusaciones en su contra podrían costarle su trabajo como agente del Ministerio Público auxiliar de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

La mujer asegura que ella fue a defender a sus hijos pero la oficial de la Policía Auxiliar la ofendió/X: @MrElDiablo8

El video que desató la polémica en CU

Los hechos ocurrieron el sábado por la noche, durante el partido de Liga MX entre Pumas y Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario.


Ahí, la mujer fue captada mientras discutía con una oficial de la Policía Auxiliar, identificada con el apellido Márquez, a quien le pidió que no le hablara de tú y lanzó un comentario que se volvió viral:

“No somos iguales, no me hables de tú, yo sí fui a la escuela, a ustedes las quitaron de vender pepitas”.

Lady Pepitas se defiende: acusa agresión contra sus hijos

Luego de que se diera a conocer que la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía capitalina abrió una investigación en su contra, la agente, identificada como Verónica Cecilia Domínguez, explicó su versión de los hechos.


Aseguró que su reacción se debió a una supuesta agresión física contra sus hijos, quienes fueron retirados del estadio tras un incidente en las gradas.

Al ver que habían golpeado a mis hijos, yo llegué de manera cordial para solicitar que les entregaran sus cosas a mis hijos y ella me dice que es el mando y que no me va a dar nada y que le haga como quiera. Yo creo que cualquier madre llegaría al auxilio de sus hijos.

Ella fue la que me empezó a insultar y eso no lo muestra porque no le conviene. Ella se inventa una falsa historia y creo que no es justo, a mí sí me están sobajando y me están insultando”, comentó la agente en entrevista con Radio Fórmula.

Denuncia amenazas y afectaciones personales

La llamada Lady Pepitas afirmó que toda esta situación ha tenido graves consecuencias en su vida personal y familiar.

Según su testimonio, ha recibido amenazas de muerte, además de ataques en redes sociales.

Ellos crearon una historia falsa, se mofan de mi físico, me insultan, me están masacrando como si yo hubiera matado a alguien, he recibido amenazas de muerte. Por ser servidora pública ya me destrozaron, destrozaron mi vida, mi carrera, mi familia y creo que no es justo, porque hubo un trasfondo”, agregó.
La agente de la Fiscalía reveló que teme perder su trabajo/Radio Fórmula

Ofrece disculpas a la policía auxiliar

Finalmente, la agente reconoció que no fueron correctas las formas en las que se dirigió a la oficial de la Policía Auxiliar y ofreció disculpas.

Sé que no fueron las formas, pero tampoco de ella hacia mí fueron las formas de haberme tratado porque yo iba como madre solicitando el apoyo de por qué habían agredido a mis hijos. Sí me disculpo porque somos mujeres y ante todo debió haber un respeto entre ambas”, comentó.
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