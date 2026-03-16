‘Lady Pepitas’: investigan a supuesta funcionaria de Fiscalía CDMX por insultar a policía

En redes sociales se ha hecho viral el caso de una supuesta funcionaria de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que sostuvo una discusión y lanzó comentarios discriminatorios contra una integrante de la Policía Auxiliar capitalina, ganándose entre los internautas el mote de ‘Lady Pepitas’.

Video de ‘Lady Pepitas’ se vuelve viral tras discusión en CU

Los hechos ocurrieron la noche del sábado, afuera del Estadio Olímpico Universitario, en el marco del partido de Liga MX entre Pumas y Cruz Azul.

Sin embargo, el video se viralizó horas después, por lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ya tomó conocimiento del caso y decidió abrir una investigación.

En la grabación, de poco más de 30 segundos, se observa a una mujer que porta una chamarra negra con insignias de la Fiscalía de la CDMX discutiendo con una policía auxiliar, quien en reiteradas ocasiones le dice: “También eres un servidor público”.

El hecho tuvo lugar el pasado sábado afuera del Estadio Olímpico Universitario/X: @MrElDiablo8

“No somos iguales”: el comentario que desató la polémica

Ante el reclamo, la mujer que porta la chamarra de la Fiscalía responde con una frase que rápidamente se hizo viral en redes sociales:

No somos iguales, no me hables de tú, yo sí fui a la escuela, a ustedes las quitaron de vender pepitas”, menciona, para luego retirarse del lugar acompañada por un hombre que llevaba puesta una playera de Pumas.

Así comenzó el conflicto en el Estadio Olímpico Universitario

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), todo comenzó cuando elementos de la Policía Auxiliar retiraron del estadio a unos aficionados presuntamente en estado de ebriedad, quienes estaban insultando y molestando a otros asistentes, incluidas dos personas con discapacidad auditiva.

Tras escoltarlos hasta la salida, en la explanada del Estadio Olímpico Universitario apareció la mujer señalada, quien dijo trabajar en la Fiscalía, con la intención de llevarse a uno de los aficionados señalados de rijosos, pues aparentemente sería su familiar.

Fiscalía CDMX abre investigación por posible discriminación

Luego de que el video se hiciera viral, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que ya tomó conocimiento del caso y que, a través de su Unidad de Asuntos Internos, inició una investigación administrativa para determinar si la mujer señalada es funcionaria activa y, en su caso, aplicar sanciones.

En torno al video que circula en algunos medios sobre hechos ocurridos en los alrededores del Estadio Olímpico Universitario, informamos que la Unidad de Asuntos Internos de esta institución ha iniciado una investigación administrativa para determinar responsabilidades y, en su caso, las sanciones correspondientes.

La Fiscalía CDMX no tolera conductas de sus integrantes que vulneren o agredan a ninguna persona, sea ciudadana o servidora pública, y actuará conforme a la normatividad aplicable”, informó la dependencia mediante redes sociales.

“¡No me hables de tu por qué no somos iguales, yo sí fui a la escuela eh, a ustedes los quitaron de vender pepitas!”, dice mujer con chamarra de la @FiscaliaCDMX a elemento de la Policía Auxiliar de la @SSC_CDMX en el Estadio de CU. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/Px7Y7X6Y81 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) March 15, 2026

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