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Primavera 2026 entra el viernes 20 de marzo en México: hora exacta del equinoccio

El cambio de estación simboliza renovación y nuevos ciclos en la naturaleza./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 12:17 - 18 marzo 2026
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Este punto exacto es determinado por cálculos astronómicos y no depende de condiciones climáticas

La primavera 2026 está por comenzar en México y llegará oficialmente el viernes 20 de marzo con el equinoccio, un fenómeno astronómico que marca el cambio de estación en el hemisferio norte.

Este fenómeno provoca que el día y la noche tengan prácticamente la misma duración en todo el planeta, lo que representa un equilibrio natural que ocurre únicamente dos veces al año.

Además de su relevancia científica, el equinoccio de primavera también tiene un significado cultural importante, ya que muchas personas suelen realizar rituales o acudir a zonas arqueológicas para recibir la nueva estación.

El equinoccio marca el momento exacto en que comienza la primavera en el hemisferio norte./ Pixabay

¿A qué hora entra la primavera 2026 en México?

El inicio oficial de la primavera será el viernes 20 de marzo de 2026 a las 08:46 horas, de acuerdo con los cálculos astronómicos que determinan el equinoccio.

Este horario es exacto y no depende de las condiciones del clima, por lo que la estación comienza en ese momento preciso, aunque los cambios en temperatura pueden percibirse gradualmente.

Por ello, en distintas regiones del país, el ambiente puede seguir siendo frío o templado pese al inicio oficial de la primavera.

Día y noche tendrán casi la misma duración durante el equinoccio de primavera./ Pixabay

El significado del equinoccio de primavera

El equinoccio de primavera marca el fin del invierno y el inicio de una etapa caracterizada por días más largos y mayor presencia de luz solar en el hemisferio norte.

A lo largo de la historia, este fenómeno ha sido significativo para diversas culturas, especialmente en México, donde civilizaciones prehispánicas lo relacionaban con ciclos agrícolas y celebraciones.

Actualmente, miles de personas visitan sitios arqueológicos durante esta fecha, con la creencia de que representa renovación, energía y nuevos comienzos.

La llegada de la primavera también está asociada con el florecimiento de la naturaleza, convirtiéndose en una de las estaciones más esperadas por su simbolismo y los cambios que trae consigo.

Miles de personas celebran la llegada de la primavera en zonas arqueológicas./ Pixabay
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