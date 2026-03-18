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VIDEO: Matan a músico exintegrante de Grupo Niche
El músico colombiano Luder Junior Quiñones, también conocido como “Júnior”, fue asesinado a balazos en un ataque armado que quedó registrado en video, mientras se encontraba arreglando un automóvil en vía pública.
De acuerdo con los reportes, el artista fue sorprendido la tarde del martes 17 de marzo por sujetos armados en el momento en que realizaba esta actividad, lo que derivó en un ataque directo que terminó con su vida.
Así ocurrió el ataque
El crimen se registró cuando el músico se encontraba junto a un vehículo, aparentemente realizando reparaciones, en el barrio de Bretaña, en el centro de Cali, capital del Valle del Cauca.
En ese momento, los agresores se aproximaron y abrieron fuego en su contra en repetidas ocasiones, sin darle oportunidad de reaccionar. Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar.
El momento fue captado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes muestran la secuencia del ataque y se han convertido en una pieza clave para la investigación.
Video clave en la investigación
Las autoridades analizan el material gráfico para identificar a los agresores y reconstruir los hechos.
El video ha sido difundido en distintos espacios informativos, lo que ha incrementado la atención sobre el caso y el avance de las indagatorias.
Hasta el momento, no se han confirmado detenciones relacionadas con el homicidio.
🚨 Este fue el momento exacto del 4taquə al percusionista Luder Quiñonez en el barrio Bretaña.— SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) March 18, 2026
Las autoridades investigan los hechos y estas imágenes son determinantes para dar con el paradero de los responsables, por quienes ofrecen una recompensa de hasta $20 millones. pic.twitter.com/Ltl0wD9aGf
Trayectoria en la música salsera
Luder Quiñones desarrolló una carrera dentro del género de la salsa, donde fue reconocido por su participación como exintegrante del Grupo Niche, una de las orquestas más importantes de América Latina.
Además de su paso por esta agrupación, el músico trabajó con otras orquestas del ámbito salsero como:
La Octava Dimensión
La Suprema Corte
Son de Cali
Proyecto Omega
Estas colaboraciones formaron parte de su trayectoria en la música tropical y consolidaron su presencia en distintos escenarios.
Colaboraciones con otros artistas
El músico también participó en proyectos junto a artistas como Willy García, lo que amplió su alcance dentro de la industria musical.
Su trabajo se desarrolló principalmente en el circuito de la salsa, donde participó en diversas producciones y presentaciones.
Acabo de perder a un amigo de vida, a un hermano que la música me regaló y que nunca se fue de mi lado. Hoy se me va un pedazo del corazón”, publicó Willy García en redes sociales.
Reacciones tras el asesinato
Tras confirmarse el fallecimiento, colegas y seguidores del músico expresaron mensajes en redes sociales, recordando su carrera y su paso por distintas agrupaciones.
El caso ha generado atención dentro del medio artístico, particularmente en el ámbito de la música salsera.
Investigación en curso
El asesinato de Luder Quiñones se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades, quienes buscan esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.
La difusión del video del ataque ha sido uno de los elementos centrales en el seguimiento del caso, mientras continúan las diligencias correspondientes.