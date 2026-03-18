VIDEO: Matan a músico exintegrante de Grupo Niche

El músico colombiano Luder Junior Quiñones, también conocido como “Júnior”, fue asesinado a balazos en un ataque armado que quedó registrado en video, mientras se encontraba arreglando un automóvil en vía pública.

De acuerdo con los reportes, el artista fue sorprendido la tarde del martes 17 de marzo por sujetos armados en el momento en que realizaba esta actividad, lo que derivó en un ataque directo que terminó con su vida.

Grupo Niche es uno de los grupos de salsa más reconocidos de América Latina/IG: @gruponicheoficial

Así ocurrió el ataque

El crimen se registró cuando el músico se encontraba junto a un vehículo, aparentemente realizando reparaciones, en el barrio de Bretaña, en el centro de Cali, capital del Valle del Cauca.

En ese momento, los agresores se aproximaron y abrieron fuego en su contra en repetidas ocasiones, sin darle oportunidad de reaccionar. Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar.

El momento fue captado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes muestran la secuencia del ataque y se han convertido en una pieza clave para la investigación.

Video clave en la investigación

Las autoridades analizan el material gráfico para identificar a los agresores y reconstruir los hechos.

El video ha sido difundido en distintos espacios informativos, lo que ha incrementado la atención sobre el caso y el avance de las indagatorias.

Hasta el momento, no se han confirmado detenciones relacionadas con el homicidio.

🚨 Este fue el momento exacto del 4taquə al percusionista Luder Quiñonez en el barrio Bretaña.

Las autoridades investigan los hechos y estas imágenes son determinantes para dar con el paradero de los responsables, por quienes ofrecen una recompensa de hasta $20 millones. pic.twitter.com/Ltl0wD9aGf — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) March 18, 2026

Trayectoria en la música salsera

Luder Quiñones desarrolló una carrera dentro del género de la salsa, donde fue reconocido por su participación como exintegrante del Grupo Niche, una de las orquestas más importantes de América Latina.

Además de su paso por esta agrupación, el músico trabajó con otras orquestas del ámbito salsero como: La Octava Dimensión

La Suprema Corte

Son de Cali

Proyecto Omega

Estas colaboraciones formaron parte de su trayectoria en la música tropical y consolidaron su presencia en distintos escenarios.

El lamentable asesinato del músico sucedió en la ciudad de Cali, en Colombia/X: @Caracol_Cali

Colaboraciones con otros artistas

El músico también participó en proyectos junto a artistas como Willy García, lo que amplió su alcance dentro de la industria musical.

Su trabajo se desarrolló principalmente en el circuito de la salsa, donde participó en diversas producciones y presentaciones.

Acabo de perder a un amigo de vida, a un hermano que la música me regaló y que nunca se fue de mi lado. Hoy se me va un pedazo del corazón”, publicó Willy García en redes sociales.

Reacciones tras el asesinato

Tras confirmarse el fallecimiento, colegas y seguidores del músico expresaron mensajes en redes sociales, recordando su carrera y su paso por distintas agrupaciones.

El caso ha generado atención dentro del medio artístico, particularmente en el ámbito de la música salsera.

Investigación en curso