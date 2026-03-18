Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Matan a músico exintegrante de Grupo Niche

Luder Junior Quiñones fue acribillado por hombres armados/X: @ultimahsv
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 10:51 - 18 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los hechos ocurrieron en Colombia mientras Luder Junior Quiñones reparaba un vehículo

El músico colombiano Luder Junior Quiñones, también conocido como “Júnior”, fue asesinado a balazos en un ataque armado que quedó registrado en video, mientras se encontraba arreglando un automóvil en vía pública.


De acuerdo con los reportes, el artista fue sorprendido la tarde del martes 17 de marzo por sujetos armados en el momento en que realizaba esta actividad, lo que derivó en un ataque directo que terminó con su vida.

Grupo Niche es uno de los grupos de salsa más reconocidos de América Latina/IG: @gruponicheoficial

Así ocurrió el ataque

El crimen se registró cuando el músico se encontraba junto a un vehículo, aparentemente realizando reparaciones, en el barrio de Bretaña, en el centro de Cali, capital del Valle del Cauca.


En ese momento, los agresores se aproximaron y abrieron fuego en su contra en repetidas ocasiones, sin darle oportunidad de reaccionar. Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar.


El momento fue captado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes muestran la secuencia del ataque y se han convertido en una pieza clave para la investigación.

Video clave en la investigación

Las autoridades analizan el material gráfico para identificar a los agresores y reconstruir los hechos.


El video ha sido difundido en distintos espacios informativos, lo que ha incrementado la atención sobre el caso y el avance de las indagatorias.


Hasta el momento, no se han confirmado detenciones relacionadas con el homicidio.

Trayectoria en la música salsera

Luder Quiñones desarrolló una carrera dentro del género de la salsa, donde fue reconocido por su participación como exintegrante del Grupo Niche, una de las orquestas más importantes de América Latina.


Además de su paso por esta agrupación, el músico trabajó con otras orquestas del ámbito salsero como:

  • La Octava Dimensión

  • La Suprema Corte

  • Son de Cali

  • Proyecto Omega


Estas colaboraciones formaron parte de su trayectoria en la música tropical y consolidaron su presencia en distintos escenarios.

El lamentable asesinato del músico sucedió en la ciudad de Cali, en Colombia/X: @Caracol_Cali

Colaboraciones con otros artistas

El músico también participó en proyectos junto a artistas como Willy García, lo que amplió su alcance dentro de la industria musical.


Su trabajo se desarrolló principalmente en el circuito de la salsa, donde participó en diversas producciones y presentaciones.

Acabo de perder a un amigo de vida, a un hermano que la música me regaló y que nunca se fue de mi lado. Hoy se me va un pedazo del corazón”, publicó Willy García en redes sociales.

Reacciones tras el asesinato

Tras confirmarse el fallecimiento, colegas y seguidores del músico expresaron mensajes en redes sociales, recordando su carrera y su paso por distintas agrupaciones.


El caso ha generado atención dentro del medio artístico, particularmente en el ámbito de la música salsera.

Investigación en curso

El asesinato de Luder Quiñones se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades, quienes buscan esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.


La difusión del video del ataque ha sido uno de los elementos centrales en el seguimiento del caso, mientras continúan las diligencias correspondientes.

Últimos videos
Lo Último
12:00 “Lo más lógico era ir al Ajax”: Diego Lainez se arrepiente de no haber ido a Holanda
11:54 Kelly Reales expone presunta infidelidad de su ex pareja con Ricky Martin
11:43 Alertan por fraude con códigos QR en CDMX: así operan los “paquetes sorpresa”
11:34 Tigres vs FC Cincinnati: ¿Dónde y a qué hora ver los Octavos de Final de la Concachampions?
11:14 "Ancelotti, ¿y yo?": Neymar reaccionó luego de quedar fuera de la convocatoria de la Selección de Brasil
10:51 VIDEO: Matan a músico exintegrante de Grupo Niche
10:47 ¿Te pueden espiar en WhatsApp? Esta es la función que debes revisar y desactivar
10:43 Paro de la CNTE en CDMX provocaría pérdidas económicas, advierte Canaco
10:33 Tigres cree en la remontada ante Cincinnati en la Concacaf Champions Cup
10:10 Oficial: Argentina confirma estadio para su amistoso previo al Mundial 2026
Tendencia
1
Empelotados Faitelson explota en vivo ante mirada del Piojo Herrera: "Déjate de mamad..."
2
Futbol Hirving 'Chucky' Lozano acepta que su futuro será lejos de San Diego FC
3
Beisbol Venezuela campeón del Clásico Mundial de Béisbol tras vencer a Estados Unidos
4
Contra ¿Cuánto ganaron Trejo y Adame en Ring Royale? Filtran cifra millonaria
5
Futbol ¿Regresa Ochoa? Estos son los jugadores mexicanos en Europa que apuntan a ser convocados
6
Contra ¿Hay contingencia ambiental? Mejor checa el Hoy No Circula del miércoles 18 de marzo 2026
Te recomendamos
“Lo más lógico era ir al Ajax”: Diego Lainez se arrepiente de no haber ido a Holanda
Futbol
18/03/2026
“Lo más lógico era ir al Ajax”: Diego Lainez se arrepiente de no haber ido a Holanda
Kelly Reales expone presunta infidelidad de su ex pareja con Ricky Martin
Contra
18/03/2026
Kelly Reales expone presunta infidelidad de su ex pareja con Ricky Martin
Alertan por fraude con códigos QR en CDMX: así operan los “paquetes sorpresa”
Contra
18/03/2026
Alertan por fraude con códigos QR en CDMX: así operan los “paquetes sorpresa”
Tigres vs FC Cincinnati: ¿Dónde y a qué hora ver los Octavos de Final de la Concachampions?
Futbol Nacional
18/03/2026
Tigres vs FC Cincinnati: ¿Dónde y a qué hora ver los Octavos de Final de la Concachampions?
"Ancelotti, ¿y yo?": Neymar reaccionó luego de quedar fuera de la convocatoria de la Selección de Brasil
Futbol
18/03/2026
"Ancelotti, ¿y yo?": Neymar reaccionó luego de quedar fuera de la convocatoria de la Selección de Brasil
VIDEO: Matan a músico exintegrante de Grupo Niche
Contra
18/03/2026
VIDEO: Matan a músico exintegrante de Grupo Niche