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Kelly Reales expone presunta infidelidad de su ex pareja con Ricky Martin
Una historia personal terminó por convertirse en tendencia global. La exreina de belleza colombiana Kelly Reales sorprendió al revelar cómo descubrió una presunta infidelidad de su entonces pareja, el modelo Max Barz a partir de un detalle aparentemente insignificante: unas chanclas.
El relato, compartido en el reality show El Desorden de Marko, rápidamente llamó la atención por involucrar al cantante Ricky Martin.
¿Cómo descubrió la infidelidad por unas chanclas?
De acuerdo con el propio testimonio de Reales, la situación comenzó cuando su mejor amigo detectó algo extraño en una historia de Instagram publicada por el artista.
“Mi mejor amigo fue quien se dio cuenta… en Instagram salen unas chancletas negras”, relató la modelo.
En ese momento, la exreina de belleza no le dio importancia. Sin embargo, todo cambió durante un viaje a Tailandia, cuando pidió prestadas unas sandalias a Max.
Según contó, al verlas reconoció que eran las mismas que aparecían en la publicación, lo que confirmó sus sospechas.
El contexto detrás de la polémica
Reales explicó que antes del hallazgo ya existían rumores sobre una posible cercanía entre su pareja y Ricky Martin, aunque inicialmente decidió no creerlos.
Tras confrontarlo, aseguró que él negó una relación más allá de la amistad.
“Me dice que son amigos, que no pasa nada… pero yo lo dejo”, contó la modelo sobre la decisión de terminar la relación.
Al día siguiente, Barz publicó otra foto junto a Ricky Martin, lo que reforzó sus sospechas.
Hasta ahora, el intérprete no ha confirmado públicamente ninguna relación con el modelo.
“Mi ex me fue infiel con Ricky Martin” ➖ La modelo KELLY REALES revela como descubrió la infidelidad de su novio MAX BARZ con RICKY MARTIN ‼️😱— La Tía Sandra (@TuTiaSandra) March 18, 2026
Unas chanclas en una foto de Ricky, delataron a su novio 😳😳😳
"Yo lo dejo porque veo muchas cosas, obviamente que no van conmigo, y… pic.twitter.com/4ZkXMT1vJI