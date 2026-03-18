Kelly Reales expone presunta infidelidad de su ex pareja con Ricky Martin

Una historia personal terminó por convertirse en tendencia global. La exreina de belleza colombiana Kelly Reales sorprendió al revelar cómo descubrió una presunta infidelidad de su entonces pareja, el modelo Max Barz a partir de un detalle aparentemente insignificante: unas chanclas.

Kelly Reales y Max Barz. / RS

El relato, compartido en el reality show El Desorden de Marko, rápidamente llamó la atención por involucrar al cantante Ricky Martin.

Kelly Reales y Max Barz. / RS

¿Cómo descubrió la infidelidad por unas chanclas?

De acuerdo con el propio testimonio de Reales, la situación comenzó cuando su mejor amigo detectó algo extraño en una historia de Instagram publicada por el artista. “Mi mejor amigo fue quien se dio cuenta… en Instagram salen unas chancletas negras”, relató la modelo.

En ese momento, la exreina de belleza no le dio importancia. Sin embargo, todo cambió durante un viaje a Tailandia, cuando pidió prestadas unas sandalias a Max.

Según contó, al verlas reconoció que eran las mismas que aparecían en la publicación, lo que confirmó sus sospechas.

Kelly Reales y Max Barz. / RS

El contexto detrás de la polémica

Reales explicó que antes del hallazgo ya existían rumores sobre una posible cercanía entre su pareja y Ricky Martin, aunque inicialmente decidió no creerlos. Tras confrontarlo, aseguró que él negó una relación más allá de la amistad. “Me dice que son amigos, que no pasa nada… pero yo lo dejo”, contó la modelo sobre la decisión de terminar la relación.

Al día siguiente, Barz publicó otra foto junto a Ricky Martin, lo que reforzó sus sospechas.

Ricky Martin y Max Barz. / RS

Hasta ahora, el intérprete no ha confirmado públicamente ninguna relación con el modelo.