Novak Djokovic venció a Jannik Sinner en cinco sets y avanza a la Final del Australian Open

Este viernes, Novak Djokovic se enfrentó al tenista italiano Jannik Sinner en las semifinales del Australian Open, donde el serbio jugó cinco sets en un tiempo de casi cinco horas del partido.

'Nole' comenzó perdiendo el partido, después de caer en el primer set por parcial de 6-3, para el segundo, el serbio se recuperó y sacó el set por parcial de 6-3.

Novak Djokovic venció a Sinner y está en la final del Australian Open | AP

Para el tercer set, Djokovic volvió a perder ante Sinner por parcial de 6-4, antes de ganar sets seguidos para ganar el match, ambos por parciales de 6-4.

Novak Djokovic volverá a la Rod Laver Arena el próximo domingo para enfrentarse a Carlos Alcaraz en la Final del Australian Open, recordando que Alcaraz batalló por más de cuatro horas contra Alexander Zverev.

Con esta victoria de Novak Djokovic, el serbio rompió una racha de cinco partidos consecutivos sin poder vencer a Jannik Sinner, quien buscaba recuperar el primer puesto del ranking de la ATP.

Nuevo campeón o viejo monarca

Carlos Alcaraz nunca ha podido ganar el Australian Open, mientras que Djokovic es el máximo ganador en el suelo australiano.

