Alcaraz vence a Zverev en un duelo épico y avanza a la final del Abierto de Australia

Carlos Alcaraz superó calambres y una lesión para derrotar a Alexander Zverev en un épico partido de ida y vuelta a cinco sets, y se convirtió en el hombre más joven en la era abierta en alcanzar las finales de los cuatro torneos del Grand Slam.

A sus 22 años, el español alcanzó su primera final del Abierto de Australia por la vía más difícil tras superar al alemán por 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4), 7-5 en cinco horas y 27 minutos.

Fue el partido más largo del torneo hasta ahora, y la semifinal más larga en la historia del Abierto de Australia, superando el clásico de 2009 entre Rafael Nadal y Fernando Verdasco.

Alcaraz cae tendido tras ganar la Semifinal del Abierto de Australia a Zverev | AP

“Este ha sido uno de los partidos más exigentes que he jugado en mi carrera”, dijo Alcaraz. “Nos llevamos al límite físicamente. Llevamos nuestros cuerpos hasta el extremo y el nivel del quinto set fue realmente muy alto”.

“Colocaría este partido en el primer lugar entre los mejores que he ganado en mi carrera”, añadió.

Alcaraz estuvo a dos puntos de sellar su triunfo en el tercer set de un torneo donde no había cedido una manga en las cinco rondas previas.

Zverez durante la Semifinal del Abierto de Australia vs Alcaraz | AP

En el quinto set, estaba por detrás después de perder el primer juego y no logró romper el saque de su rival hasta que Zverev sacó para ganar en el décimo.