Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Buscan a María José, menor desaparecida en Tecámac tras salir con sus gatos

Fiscalía del Edomex investiga la desaparición de la menor captada en video./ Captura de pantalla
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 13:24 - 18 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
De acuerdo con los primeros reportes, la menor salió de su domicilio y no regresó, por lo que su familia perdió contacto con ella ese mismo día

La desaparición de María José Martínez Ramírez, una adolescente de 14 años, ha generado preocupación en el municipio de Tecámac, Estado de México, luego de que fue vista por última vez el pasado 15 de marzo caminando por calles del fraccionamiento Los Héroes Tecámac Sección Bosques.

De acuerdo con los primeros reportes, la menor salió de su domicilio y no regresó, por lo que su familia perdió contacto con ella ese mismo día. Ante la situación, sus seres queridos acudieron a las autoridades para levantar la denuncia correspondiente.

Tras el reporte, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México emitió una ficha oficial para su localización, mientras que la Fiscalía estatal inició las investigaciones para dar con su paradero.

Video muestra el momento en que María José recorre calles del fraccionamiento en Tecámac./ Captura de pantalla

¿Qué muestra el video de María José antes de desaparecer?

Un video difundido en redes sociales se ha convertido en una pieza clave dentro de la investigación. En las imágenes, captadas por una cámara de videovigilancia el 15 de marzo después de las 14:00 horas, se observa a María José caminando por la calle.

La adolescente lleva entre sus brazos un bulto que, según sus familiares, eran sus gatitos. Durante el trayecto, se aprecia que en un momento voltea hacia atrás y continúa su camino.

Posteriormente, alrededor de las 14:14 horas, aparece en la grabación un taxi blanco, el cual presuntamente abordó. De acuerdo con testimonios, el vehículo permaneció detenido por un tiempo mientras el conductor mantenía una conversación con la menor.

La última ubicación de la adolescente fue en Los Héroes Tecámac Sección Bosques./ Captura de pantalla

¿Quién es María José Martínez Ramírez?

Según la ficha de búsqueda, María José tiene 14 años, es de complexión delgada y mide aproximadamente 1.56 metros. Tiene cabello castaño oscuro lacio y ojos café oscuro, además de tez morena.

Entre sus señas particulares destacan el uso de brackets, una perforación en el lado derecho de la nariz, otra en el ombligo y una mancha debajo del labio.

El día de su desaparición vestía top negro, pants gris claro, tenis blancos y llevaba una mochila blanca. Su última ubicación confirmada fue en calles del fraccionamiento Los Héroes Tecámac Sección Bosques.

De manera adicional, se ha señalado que una versión apunta a que la menor habría abordado un vehículo utilizado como taxi sin cromática ni placas visibles. También se indicó que la última ubicación de su teléfono celular habría sido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

María José fue captada por cámaras de seguridad minutos antes de su desaparición en Tecámac./ X
Últimos videos
Lo Último
14:57 Fernando Gago es nuevo entrenador de la U de Chile; firmará hasta 2027
14:56 “Lady Trump” en Jalisco: mujer choca, da positivo al alcoholímetro e insulta a policías en inglés / VIDEO
14:51 Efraín Juárez recibe dura sanción de la Comisión Disciplinaria por gestos obscenos
14:37 Graffiti de Banksy en México: así es la obra y dónde se encuentra
14:18 Joan García lesionado en goleada del Barcelona a Newcastle
14:18 El invicto en el boxeo moderno: un reto cada vez más difícil
13:53 "De USTEDES depende que nos den VISA": Reporteros bolivianos le cantan a su Selección
13:49 Barcelona aplasta al Newcastle Utd y avanza a los Cuartos de Final de la Champions League
13:46 PALAVECINO: "Pumas no mereció el empate"
13:41 ¿Bancos abrirán en Semana Santa 2026? Todo lo que debes saber
Tendencia
1
Futbol ¿Se va de América? Cruzeiro 'tienta' a André Jardine, quien analiza su futuro en Coapa
2
Empelotados ¡Hay tiro! Faitelson acepta combate de box contra Cuauhtémoc Blanco
3
Opinión El Reporte Ponce: Al fin, renovación en Rayados ante tanto fracaso
4
Futbol “Lo más lógico era ir al Ajax”: Diego Lainez se arrepiente de no haber ido a Holanda
5
Contra ¿Cuánto ganaron Trejo y Adame en Ring Royale? Filtran cifra millonaria
6
Beisbol Venezuela campeón del Clásico Mundial de Béisbol tras vencer a Estados Unidos
Te recomendamos
Fernando Gago es nuevo entrenador de la U de Chile; firmará hasta 2027
Futbol
18/03/2026
Fernando Gago es nuevo entrenador de la U de Chile; firmará hasta 2027
“Lady Trump” en Jalisco: mujer choca, da positivo al alcoholímetro e insulta a policías en inglés / VIDEO
Contra
18/03/2026
“Lady Trump” en Jalisco: mujer choca, da positivo al alcoholímetro e insulta a policías en inglés / VIDEO
Efraín Juárez recibe dura sanción de la Comisión Disciplinaria por gestos obscenos
Futbol Nacional
18/03/2026
Efraín Juárez recibe dura sanción de la Comisión Disciplinaria por gestos obscenos
Graffiti de Banksy en México: así es la obra y dónde se encuentra
Contra
18/03/2026
Graffiti de Banksy en México: así es la obra y dónde se encuentra
Joan García lesionado en goleada del Barcelona a Newcastle
Futbol Internacional
18/03/2026
Joan García lesionado en goleada del Barcelona a Newcastle
El invicto en el boxeo moderno: un reto cada vez más difícil
Box
18/03/2026
El invicto en el boxeo moderno: un reto cada vez más difícil