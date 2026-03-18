Buscan a María José, menor desaparecida en Tecámac tras salir con sus gatos

La desaparición de María José Martínez Ramírez, una adolescente de 14 años, ha generado preocupación en el municipio de Tecámac, Estado de México, luego de que fue vista por última vez el pasado 15 de marzo caminando por calles del fraccionamiento Los Héroes Tecámac Sección Bosques.

De acuerdo con los primeros reportes, la menor salió de su domicilio y no regresó, por lo que su familia perdió contacto con ella ese mismo día. Ante la situación, sus seres queridos acudieron a las autoridades para levantar la denuncia correspondiente.

Tras el reporte, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México emitió una ficha oficial para su localización, mientras que la Fiscalía estatal inició las investigaciones para dar con su paradero.

Video muestra el momento en que María José recorre calles del fraccionamiento en Tecámac./ Captura de pantalla

¿Qué muestra el video de María José antes de desaparecer?

Un video difundido en redes sociales se ha convertido en una pieza clave dentro de la investigación. En las imágenes, captadas por una cámara de videovigilancia el 15 de marzo después de las 14:00 horas, se observa a María José caminando por la calle.

La adolescente lleva entre sus brazos un bulto que, según sus familiares, eran sus gatitos. Durante el trayecto, se aprecia que en un momento voltea hacia atrás y continúa su camino.

Posteriormente, alrededor de las 14:14 horas, aparece en la grabación un taxi blanco, el cual presuntamente abordó. De acuerdo con testimonios, el vehículo permaneció detenido por un tiempo mientras el conductor mantenía una conversación con la menor.

La última ubicación de la adolescente fue en Los Héroes Tecámac Sección Bosques./ Captura de pantalla

¿Quién es María José Martínez Ramírez?

Según la ficha de búsqueda, María José tiene 14 años, es de complexión delgada y mide aproximadamente 1.56 metros. Tiene cabello castaño oscuro lacio y ojos café oscuro, además de tez morena.

Entre sus señas particulares destacan el uso de brackets, una perforación en el lado derecho de la nariz, otra en el ombligo y una mancha debajo del labio.

El día de su desaparición vestía top negro, pants gris claro, tenis blancos y llevaba una mochila blanca. Su última ubicación confirmada fue en calles del fraccionamiento Los Héroes Tecámac Sección Bosques.

🚨 URGENTE: NIÑA DESAPARECIDA – AYÚDANOS A LOCALIZARLA 🚨

MARIA JOSE MARTINEZ RAMIREZ, 14 años (nacida 29-11-2011).

Desapareció el 15 de marzo de 2026 en Los Héroes, Tecamac, Estado de México.

Se reporta que posiblemente fue llevada en un auto. Su última ubicación de celular … pic.twitter.com/Ap2MJMlWbQ — J Benjamín R. Ocampo (@CEOSyA) March 16, 2026

De manera adicional, se ha señalado que una versión apunta a que la menor habría abordado un vehículo utilizado como taxi sin cromática ni placas visibles. También se indicó que la última ubicación de su teléfono celular habría sido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).