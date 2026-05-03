¡Escándalo! Portero mundialista acusado de amañar partido tras sospechoso error

El fútbol panameño se ve sacudido por una grave polémica esto por supuesto amaño de partido por parte de José Calderón, arquero mundialista con Panamá en Rusia 2018 y las acusaciones le ha dado la vuelta al mundo.

José Calderón, portero panameño | IG: josephcalderon29

'SOSPECHOSO' ERROR

El incidente ocurrió durante el encuentro del pasado sábado entre Alianza FC y Sporting San Miguelito, correspondiente a la Liga Panameña de Fútbol. El partido, que finalizó con una victoria de 3-2 para Alianza, tuvo un desenlace dramático y controversial.

Gustavo Herrera había adelantado a su equipo, el Sporting, al minuto 24. Sin embargo, la victoria se les escapó en el minuto 90, cuando un centro aparentemente sin peligro desde la banda izquierda terminó en el fondo de la red. El portero José Calderón no pudo controlar el balón, que se le escurrió de las manos, resultando en un autogol que sentenció el marcador.

La jugada de la polémica al final del Alianza vs Sporting, Gustavo Herrera abandonó la cancha frustrado tras la jugada…



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ACUSACIONES DE SUS PROPIOS COMPAÑEROS

Visiblemente afectado por la derrota y la jugada final, Gustavo Herrera no tardó en expresar su frustración a través de sus redes sociales. En un mensaje contundente y sin filtros, señaló directamente a su compañero de equipo, cuestionando su integridad profesional.

"El amor al fútbol se lleva en el corazón, pero ya a muchos se les ha perdido. Estoy hablando con nombre, José Calderón es un pu... amañador de partidos y son muchos más" escribió el delantero.

Herrera criticó duramente la falta de respeto hacia el deporte y el esfuerzo de otros jugadores, sugiriendo que este tipo de acciones manchan la credibilidad del fútbol en el país.

"¿No les da vergüenza? Ya lo hacen tan claro, todo el mundo viendo. Un jugador con mucha experiencia que en su momento representó al país en esta mierda. ¿Ese es el ejemplo que le transmite a los más jóvenes?", continuó en su publicación.Un llamado a la integridad del deporte

El delantero también reflexionó sobre el impacto de estas supuestas irregularidades en las nuevas generaciones de futbolistas que buscan una oportunidad para progresar y cumplir sus sueños.

"La verdad, esto da mucha tristeza. Son muchos los jugadores que se matan en los partidos, jugadores que quieren salir del país para cumplir sus sueños, y soy uno de esos", afirmó Herrera, quien concluyó su mensaje con una exigencia a quienes, según él, están dañando el fútbol.