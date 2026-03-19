Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Liga Premier: otro escándalo de amaño envuelve a la división inferior

Balón de la Liga Premier | IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 11:01 - 19 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La Piedad se una al gran número de equipos con problemas similares en sus filas

El futbol mexicano vuelve a estar en el ojo del huracán tras darse a conocer un nuevo caso de presunto amaño de partidos en la Liga Premier. El Club La Piedad, uno de los equipos históricos de la categoría, enfrenta una situación delicada luego de que se revelara la posible participación de varios de sus jugadores en la manipulación de resultados.

De acuerdo con información reciente, al menos ocho futbolistas habrían estado involucrados en encuentros bajo sospecha, lo que encendió las alertas dentro del entorno del equipo. La gravedad del caso radica en que los partidos señalados formarían parte de una serie de compromisos en los que se habrían alterado resultados.

Como medida inmediata, los jugadores implicados fueron separados del plantel, en lo que se desarrollan las investigaciones correspondientes. Esta decisión busca proteger la integridad del club y evitar mayores afectaciones mientras se esclarecen los hechos.

Balón Liga Premier | @LigaPremier_FMF

La Piedad separa a jugadores por presunto amaño de partidos

El club tomó la determinación de apartar a los futbolistas señalados, en un movimiento que refleja la seriedad del caso. Aunque no se han dado a conocer todos los detalles de manera oficial, la situación apunta a un posible esquema que involucraría varios encuentros.

El amaño de partidos es considerado una de las faltas más graves en el futbol profesional, ya que compromete la esencia misma de la competencia. En este tipo de casos, los jugadores pueden enfrentar sanciones severas que van desde suspensiones prolongadas hasta la expulsión definitiva del futbol.

Además, este tipo de prácticas suelen estar vinculadas a redes de apuestas ilegales, donde se busca influir en el desarrollo o resultado de los encuentros para obtener ganancias económicas.

Advirtieron posible amaño de partidos en la Liga Premier | @CanonerosFCX

Liga Premier y el riesgo de manipulación en el futbol mexicano

El caso de La Piedad vuelve a poner en la conversación la vulnerabilidad de las divisiones inferiores en México frente a este tipo de situaciones. Factores como la menor supervisión y las condiciones económicas de los jugadores pueden facilitar que ocurran este tipo de irregularidades.

En los últimos años, el futbol mexicano ha intentado reforzar sus mecanismos de control; sin embargo, episodios como este evidencian que aún existen áreas de oportunidad para combatir el amaño de partidos.

La Piedad | @Reboceros_LP
Últimos videos
Lo Último
14:02 Chivas, el más perjudicado: concentración del Tri rumbo al Mundial 2026 golpearía al Rebaño en Liguilla
13:57 Hospitalizan a Stevie Young de AC/DC en Argentina: ¿está en riesgo su concierto en México?
13:40 VIDEO: Turistas españoles critican música y artesanías en Oaxaca
13:21 Claudia Sheinbaum confirma invitación al rey Felipe VI al Mundial 2026
13:15 Diablos Rojos Femenil responde y empata la Serie de la Reina ante Sultanes
13:14 ¡Oficial! Claudio Castagnoli firma con el Consejo Mundial de Lucha Libre; tendrá contrato dual con All Elite Wrestling
13:12 VIDEOS: ¿Marina detiene a hija de ‘El Mayo’ Zambada? Hubo un fuerte operativo en Culiacán
13:02 'MOCHIS' CÁRDENAS se rinde ante PACO MEMO
12:56 Chivas logra igualar su cuarta mejor goleada en torneos cortos
12:45 Cristiano Ronaldo manda emotivo mensaje dedicado a su padre
Tendencia
1
Futbol ¡El nuevo líder! Chivas golea a León y regresa a lo más alto de la clasificatoria
2
Futbol ¡Encienden la Concachampions! Toluca golea a San Diego y se mete en los Cuartos de Final
3
Futbol ¡Vuelan a Cuartos! América derrotó a Philadelphia con un sufrido 2-1 global
4
Futbol Concacaf Champions Cup 2026: Así se jugarán los Cuartos de Final
5
Contra Marcela Mistral pone freno al ‘hate’ tras vencer a Karely Ruiz: “pido que se detengan las burlas”
6
Futbol ¡Messi no vendrá a México! Nashville, con gol de visitante, elimina a Inter Miami
Te recomendamos
Chivas, el más perjudicado: concentración del Tri rumbo al Mundial 2026 golpearía al Rebaño en Liguilla
Futbol Nacional
19/03/2026
Chivas, el más perjudicado: concentración del Tri rumbo al Mundial 2026 golpearía al Rebaño en Liguilla
Hospitalizan a Stevie Young de AC/DC en Argentina: ¿está en riesgo su concierto en México?
Contra
19/03/2026
Hospitalizan a Stevie Young de AC/DC en Argentina: ¿está en riesgo su concierto en México?
VIDEO: Turistas españoles critican música y artesanías en Oaxaca
Contra
19/03/2026
VIDEO: Turistas españoles critican música y artesanías en Oaxaca
Claudia Sheinbaum confirma invitación al rey Felipe VI al Mundial 2026
Contra
19/03/2026
Claudia Sheinbaum confirma invitación al rey Felipe VI al Mundial 2026
Diablos Rojos Femenil responde y empata la Serie de la Reina ante Sultanes
Otros Deportes
19/03/2026
Diablos Rojos Femenil responde y empata la Serie de la Reina ante Sultanes
¡Oficial! Claudio Castagnoli firma con el Consejo Mundial de Lucha Libre; tendrá contrato dual con All Elite Wrestling
Lucha
19/03/2026
¡Oficial! Claudio Castagnoli firma con el Consejo Mundial de Lucha Libre; tendrá contrato dual con All Elite Wrestling