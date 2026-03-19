Liga Premier: otro escándalo de amaño envuelve a la división inferior

El futbol mexicano vuelve a estar en el ojo del huracán tras darse a conocer un nuevo caso de presunto amaño de partidos en la Liga Premier. El Club La Piedad, uno de los equipos históricos de la categoría, enfrenta una situación delicada luego de que se revelara la posible participación de varios de sus jugadores en la manipulación de resultados.

De acuerdo con información reciente, al menos ocho futbolistas habrían estado involucrados en encuentros bajo sospecha, lo que encendió las alertas dentro del entorno del equipo. La gravedad del caso radica en que los partidos señalados formarían parte de una serie de compromisos en los que se habrían alterado resultados.

Como medida inmediata, los jugadores implicados fueron separados del plantel, en lo que se desarrollan las investigaciones correspondientes. Esta decisión busca proteger la integridad del club y evitar mayores afectaciones mientras se esclarecen los hechos.

Balón Liga Premier | @LigaPremier_FMF

La Piedad separa a jugadores por presunto amaño de partidos

El club tomó la determinación de apartar a los futbolistas señalados, en un movimiento que refleja la seriedad del caso. Aunque no se han dado a conocer todos los detalles de manera oficial, la situación apunta a un posible esquema que involucraría varios encuentros.

El amaño de partidos es considerado una de las faltas más graves en el futbol profesional, ya que compromete la esencia misma de la competencia. En este tipo de casos, los jugadores pueden enfrentar sanciones severas que van desde suspensiones prolongadas hasta la expulsión definitiva del futbol.

Además, este tipo de prácticas suelen estar vinculadas a redes de apuestas ilegales, donde se busca influir en el desarrollo o resultado de los encuentros para obtener ganancias económicas.

Advirtieron posible amaño de partidos en la Liga Premier | @CanonerosFCX

Liga Premier y el riesgo de manipulación en el futbol mexicano

El caso de La Piedad vuelve a poner en la conversación la vulnerabilidad de las divisiones inferiores en México frente a este tipo de situaciones. Factores como la menor supervisión y las condiciones económicas de los jugadores pueden facilitar que ocurran este tipo de irregularidades.

En los últimos años, el futbol mexicano ha intentado reforzar sus mecanismos de control; sin embargo, episodios como este evidencian que aún existen áreas de oportunidad para combatir el amaño de partidos.