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Futbol

¡Directo y contundente! Mohamed deja en claro que el Toluca le pudo haber metido 10 goles a San Diego

Antonio Mohamed en conferencia de prensa previo al partido de Toluca en Concachampions | IMAGO 7
Antonio Mohamed en conferencia de prensa previo al partido de Toluca en Concachampions | IMAGO 7
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 08:19 - 19 marzo 2026
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Hay mucha diferencia entre ambos equipos

Antonio Mohamed declaró en conferencia de prensa tras finalizado el Toluca vs. San Diego de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, donde dejó en claro la superioridad que tiene su equipo, al grado de mencionar que los Diablos Rojos pudieron anotar incluso hasta 10 goles ante el equipo de la MLS.

El Turco, fiel a su estilo, no se contuvo y, después de que su equipo consiguiera el pase a los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, se dejó ir con todo al equipo visitante.

¿Les tuvieron piedad?

Mohamed mencionó que a su equipo le faltó contundencia al momento de definir; si no, el partido pudo haber terminado con una diferencia todavía más abultada. El argentino declaró que la baja de Marcel Ruiz fue complicada de suplir, pero había que demostrar en los resultados en el campo en vez de hablar mucho.

TOLUCA VS SAN DIEGO FC | MEXSPORT
TOLUCA VS SAN DIEGO FC | MEXSPORT

Contundentes no fuimos; si no, terminaba 10-0, fácil, para empezar a hablar. Cuando vinimos del partido pasado, dijimos que fue un accidente, no nos adaptamos a la cancha, nos golpeó lo de Marcel, quedó demostrado. Luego dijimos que había que demostrar y no hablar tanto.

Ellos, después de ganar, dieron la sensación de serie liquidada; nosotros somos respetuosos cuando pasa un resultado, sabíamos que lo definíamos en casa, aquí somos fuertes y quedó demostrado que hay diferencia entre uno y otro
TOLUCA VS SAN DIEGO FC | MEXSPORT
TOLUCA VS SAN DIEGO FC | MEXSPORT

Una victoria que salió cara

No todo fue color de rosa para los Diablos Rojos, ya que Helinho y Nico Castro encendieron las alarmas; el Turco espera que no tengan lesiones de gravedad, especialmente el lateral, quien pidió el cambio por una sobrecarga.

Nico Castro celebra con Paulinho | IMAGO7

Heilnho solo cansancio, calambre, Nico no sabemos, esperemos no sea nada, solo se le recargó la pierna y pidió el cambio, ojalá no sea nada grave, si no tendríamos muchas bajas en el mismo lugar, sería complicado para nosotros, es lo que hay y hay que aceptarlo
Helinho con Toluca | IMAGO7
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