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¡Joya! Toluca presenta camiseta de edición limitada para conmemorar el bicampeonato
Nueva piel para los Diablos. Los 'festejos' por el bicampeonato siguen en la capital mexiquense y Toluca estrenará una nueva camiseta conmemorativo por su último título de Liga MX.
EL JERSEY DE DOS CORONAS
El Club Deportivo Toluca anunció el lanzamiento de un jersey de edición especial en colaboración con la marca New Balance. Esta prenda busca rendir homenaje a los dos títulos obtenidos recientemente por la institución, integrando elementos históricos que conectan el pasado del equipo con su actualidad deportiva.
El diseño mantiene el color rojo tradicional del club e incorpora en el escudo dos coronas, las cuales simbolizan los campeonatos conseguidos en las últimas temporadas. De acuerdo con el equipo, el uso de las coronas ha sido un recurso visual recurrente en diversos productos oficiales a lo largo de su historia, pero en esta ocasión se rediseñaron para ser el eje central del concepto visual de la camiseta.
EDICIÓN LIMITADA
La directiva del club informó que la producción de este jersey estará limitada a 2,025 piezas. Esta cifra hace referencia al año en que la institución alcanzó el hito de conquistar dos títulos de liga. Cada unidad se distribuirá en un empaque especial diseñado para su conservación como objeto de colección por parte de los aficionados.
Club Deportivo Toluca, señaló que el objetivo de este lanzamiento es fortalecer el vínculo emocional con sus seguidores a través de un producto que capture la identidad de la institución.
ESTRENO VS SAN DIEGO
El estreno oficial de la indumentaria ocurrirá este miércoles 18 de marzo de 2026. El equipo utilizará el nuevo diseño durante el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, donde los Diablos recibirán al San Diego FC en el Estadio Nemesio Diez.
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