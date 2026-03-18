¡Joya! Toluca presenta camiseta de edición limitada para conmemorar el bicampeonato

Nueva piel para los Diablos. Los 'festejos' por el bicampeonato siguen en la capital mexiquense y Toluca estrenará una nueva camiseta conmemorativo por su último título de Liga MX.

Nuevo jersey de Toluca | ESPECIAL

EL JERSEY DE DOS CORONAS

El Club Deportivo Toluca anunció el lanzamiento de un jersey de edición especial en colaboración con la marca New Balance. Esta prenda busca rendir homenaje a los dos títulos obtenidos recientemente por la institución, integrando elementos históricos que conectan el pasado del equipo con su actualidad deportiva.

El diseño mantiene el color rojo tradicional del club e incorpora en el escudo dos coronas, las cuales simbolizan los campeonatos conseguidos en las últimas temporadas. De acuerdo con el equipo, el uso de las coronas ha sido un recurso visual recurrente en diversos productos oficiales a lo largo de su historia, pero en esta ocasión se rediseñaron para ser el eje central del concepto visual de la camiseta.

Nuevo escudo de Toluca | ESPECIAL

EDICIÓN LIMITADA

La directiva del club informó que la producción de este jersey estará limitada a 2,025 piezas. Esta cifra hace referencia al año en que la institución alcanzó el hito de conquistar dos títulos de liga. Cada unidad se distribuirá en un empaque especial diseñado para su conservación como objeto de colección por parte de los aficionados.

Club Deportivo Toluca, señaló que el objetivo de este lanzamiento es fortalecer el vínculo emocional con sus seguidores a través de un producto que capture la identidad de la institución.

Paulinho con nuevo jersey de Toluca | ESPECIAL

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