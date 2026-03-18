Toluca vs San Diego: ¿Cuándo y dónde ver la Vuelta de los Octavos de la Liga de Campeones de la CONCACAF?

Toluca y San Diego se enfrentarán en un crucial partido de la Liga de Campeones de la CONCACAF el 19 de marzo de 2026. El encuentro está programado para jugarse en el Estadio Nemesio Diez, la casa del conjunto escarlata. Este duelo representa la vuelta de la eliminatoria entre ambos equipos, quienes buscan avanzar a la siguiente fase del torneo continental.

Toluca perdió el partido de Ida en San Diego| MEXSPORT

¿Cómo llegan ambos equipos?

Toluca llega a este encuentro con un buen momento futbolístico, habiendo ganado tres de sus últimos cinco partidos. Los Diablos Rojos vencieron a FC Juárez 3-1, consiguieron una victoria a domicilio ante Pumas 2-3 y derrotaron a Guadalajara 2-0. Sin embargo, en su último compromiso liguero empataron 1-1 con Atlas y cayeron 3-2 ante su rival de turno, San Diego, en el partido de ida de esta misma competición el pasado 12 de marzo.

Por su parte, San Diego FC atraviesa un excelente momento con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. El equipo californiano viene de igualar 3-3 con FC Dallas el 15 de marzo, tras haber vencido a Toluca 3-2 en el partido de Ida, a Sporting Kansas City 0-1, a St. Louis City 2-0 y goleado a CF Montreal 5-0.

SAN DIEGO FC VS TOLUCA | IMAGO7

El historial reciente entre ambos equipos es muy limitado, con apenas un enfrentamiento registrado. San Diego se impuso a Toluca por 3:2 en el partido de ida disputado el 12 de marzo de 2026 en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Este resultado otorga una ventaja al conjunto estadounidense de cara al partido de vuelta, aunque los mexicanos buscarán aprovechar su localía para revertir la situación.

¿Dónde ver el juego de Vuelta?

Fecha : Miércoles 18 de marzo

Sede : Estadio Nemesio Diez

Horario : 9:00 PM (tiempo del centro de México)

Dónde ver: Fox One