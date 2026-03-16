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Futbol

¡Luto en el futbol! Toluca confirma el fallecimiento de uno de sus exporteros

Muere Pablo Jurado exportero de Toluca l MexSport
Jorge Armando Hernández 00:54 - 16 marzo 2026
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A través de sus redes sociales, los Diablos Rojos informaron sobre el fallecimiento de su exportero de 22 años

A través de las redes sociales, los Diablos Rojos del Toluca dieron a conocer el fallecimiento de Pablo Jurado, uno de sus exporteros formado en Fuerzas Básicas.

Pablo Jurado defendiendo la portería de Santos Laguna l MexSport

Hasta el momento no se han dado a conocer los detalles de su muerte pero el club se pronunció con un comunicado en sus redes sociales.

Quienes integramos el Deportivo Toluca Futbol Club, lamentamos el sensible fallecimiento de Pablo Jurado Serafín, exarquero de nuestra institución. Nuestras condolencias y mejores deseos a familiares y amigos.
Fallece Pablo Jurado exportero de Toluca l MexSport

El guardamete de 22 años formó gran parte de su carrera en las Fuerzas Básicas de Toluca, pero también defendió la portería de Santos Laguna en algunos torneos de inferiores.

Pablo Jurado en un partido contra Tigres l MexSport

Toluca lamentó el sensible fallecimiento del joven arquero mandando sus condolencias a sus familiares y amigos tal y como se lee en el comunicado.

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