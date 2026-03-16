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¡Luto en el futbol! Toluca confirma el fallecimiento de uno de sus exporteros
A través de las redes sociales, los Diablos Rojos del Toluca dieron a conocer el fallecimiento de Pablo Jurado, uno de sus exporteros formado en Fuerzas Básicas.
Hasta el momento no se han dado a conocer los detalles de su muerte pero el club se pronunció con un comunicado en sus redes sociales.
Descanse en paz 🕊️ pic.twitter.com/khaoJ9NQ11— Toluca FC (@TolucaFC) March 15, 2026
Quienes integramos el Deportivo Toluca Futbol Club, lamentamos el sensible fallecimiento de Pablo Jurado Serafín, exarquero de nuestra institución. Nuestras condolencias y mejores deseos a familiares y amigos.
El guardamete de 22 años formó gran parte de su carrera en las Fuerzas Básicas de Toluca, pero también defendió la portería de Santos Laguna en algunos torneos de inferiores.
Toluca lamentó el sensible fallecimiento del joven arquero mandando sus condolencias a sus familiares y amigos tal y como se lee en el comunicado.
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