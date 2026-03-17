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América vence a Toluca y regresa al Top 4 de la clasificación en el Clausura 2026
América avanza y con miras a Liguilla. Después de la dolorosa derrota contra Chivas en el Clásico Nacional, las Águilas suman dos victorias consecutivas en casa, la segunda este lunes ante Toluca en la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Con ello, regresaron al Top 4 de la clasificación.
En uno de los compromisos más esperados de la Fecha 12, las Diablas Rojas demostraron que son un equipo que ha tenido un crecimiento importante en la liga femenina. Sin embargo, los errores defensivos en la segunda mitad les quitaron la oportunidad de sumar al menos un punto.
A pesar de que las azulcremas fueron superiores en el primer tiempo, las escarlatas se defendieron bien para mantener el empate sin goles e incluso Eugénie Le Sommer estuvo cerca de sorprender cuando vio adelantada a Sandra Paños. Sin embargo, para la segunda mitad las de Coapa fueron contundentes.
Geyse mantiene racha y comanda victoria de América
Luego de una jugada en tiro de esquina en la cual las jugadoras de Toluca reclamaron penal, se sancionó una pena máxima pero en el otro lado del campo, tras un pisotón sobre Jana Gutiérrez, quien incluso perdió el zapato en la acción. Geyse no perdonó desde los once pasos y firmó el 1-0 al 56'.
Fue el tercer tanto consecutivo para la brasileño, fichaje estrella de América este semestre, luego de sus goles ante Chivas y León. Además, la sudamericana intervino en la jugada del segundo tanto, que llegó en una jugada prefabricada apenas seis minutos después de que se abrió el marcador.
En el cobro de una falta en los linderos del área, América jugó en corto con Da Silva, quien no hizo un buen control pero dejó cómodo para Kimberly Rodríguez, quien prendió el balón de primera intención. Un desvío de una defensa le quitó a Valeria Martínez la oportunidad de evitar el 2-0.
Las de Coapa todavía estuvieron cerca de hacer el tercer tanto, cuando Martínez quiso salir jugando y Geyse le robó el balón dentro del área. Sin embargo, la brasileña prolongó de más su control y, aunque recuperó para definir ante la portería desprotegida, el esférico abandonó previamente el campo.
¿Cuándo juegan de nuevo América y Toluca?
Para la Jornada 13, a las Diablas les tocará abrir el telón de la fecha, cuando se enfrenten en el Estadio Nemesio Diez a Necaxa, que empató 1-1 ante Atlético San Luis. El encuentro está programado para este viernes 20 de marzo a las 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Las Águilas, por su parte, visitarán el Estadio Cuauhtémoc, donde se enfrentarán a Puebla que cayó 0-2 contra FC Juárez en esta Fecha 12. El compromiso de las azulcremas está programado para el domingo 22 de marzo a las 12:00 horas.