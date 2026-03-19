¡Hay tiro! Bofo Bautista y Jagger Martínez se enfrascan en partido de leyendas

El partido amistoso de leyendas entre América y Morelia, disputado en Santa Ana, California, terminó robándose los reflectores por un conato de bronca protagonizado por Adolfo 'Bofo' Bautista e Israel 'Jagger' Martínez. Lo que prometía ser un encuentro de exhibición cargado de nostalgia, terminó con un momento de tensión que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Durante el duelo celebrado el pasado sábado 14 de marzo, ambos exfutbolistas mexicanos se vieron involucrados en una jugada que encendió los ánimos dentro del terreno de juego. La intensidad, lejos de parecer la de un partido amistoso, recordó la rivalidad histórica que ambos vivieron en su etapa como profesionales.

Las imágenes difundidas en plataformas como TikTok muestran el momento exacto en el que el 'Bofo' Bautista persigue a Martínez con la intención de encararlo. La escena generó sorpresa tanto entre los asistentes como entre los propios jugadores que participaban en el evento.

¿Qué pasó entre Bofo Bautista y Jagger Martínez?

El conflicto habría comenzado tras un contacto físico dentro del área, señalado por Bautista como un cabezazo previo por parte de Israel Martínez. Esta acción detonó la reacción inmediata del exjugador de Chivas, quien no dudó en encarar a su rival y lanzarle un reto directo a pelear.

En el video viral, se observa cómo Bautista se muestra visiblemente molesto, mientras Martínez intenta evitar el enfrentamiento retrocediendo en el campo. La tensión aumentó durante algunos segundos, elevando el ambiente en un partido que, en teoría, era de carácter amistoso.

Bofo Bautista | MEXSPORT

Intervención de leyendas y reacción en redes

La situación no pasó a mayores gracias a la intervención oportuna de otros exfutbolistas presentes en el partido. Figuras como Cuauhtémoc Blanco y Moisés Muñoz actuaron rápidamente para separar a ambos jugadores y evitar que el altercado escalara a los golpes.

Tras el incidente, Israel 'Jagger' Martínez decidió abandonar el terreno de juego, poniendo fin a su participación en el encuentro. Por su parte, Bautista continuó en el campo, aunque el ambiente ya había cambiado por completo tras lo ocurrido.