Randal Willars se cuelga la plata y México brilla en la Súper Final de Clavados

La delegación mexicana de clavados cerró con broche de oro su participación en la Súper Final de la Copa del Mundo 2026, celebrada en Pekín, China. Con una cosecha total de cinco medallas —tres de plata y dos de bronce—, México se consolidó como la segunda potencia del certamen, solo por detrás del anfitrión, China, que dominó la competencia con ocho oros, dos platas y un bronce.

Randal Willars | AP

En la última jornada del evento organizado por World Aquatics, el clavadista olímpico Randal Willars Valdez se erigió como una de las figuras del equipo mexicano al conseguir su segunda presea personal. Willars se adjudicó la medalla de plata en la prueba de plataforma de 10 metros individual masculina, tras una emocionante final en el Centro Acuático Nacional de Pekín.

El neoleonés acumuló una puntuación de 538.15, quedando a tan solo 4.80 puntos del chino Yuming Bai, quien se llevó el oro con 542.95. El podio lo completó otro representante local, Junjie Lian, con 506.80 unidades.

Para llegar a la final, Willars superó en la fase eliminatoria al ucraniano Mark Hrytsenko y avanzó desde las semifinales con una sólida puntuación de 494.30. En la misma prueba, su compatriota Kevin Berlín Reyes finalizó su participación en la ronda preliminar.

Randal Willars | AP

En la rama femenina, Aranza Vázquez Montaño compitió en el trampolín de 3 metros, donde avanzó a semifinales tras vencer a la colombiana Daniela Zapata. Sin embargo, su camino terminó en esa instancia al quedar tercera de su grupo con 308.10 puntos. Por su parte, María Fernanda García Sixtos no logró superar la fase eliminatoria.

La Súper Final de la Copa del Mundo reunió a la élite de la disciplina, con los 12 mejores clavadistas del ranking de World Aquatics en pruebas individuales y las ocho mejores duplas en sincronizados, culminando así el circuito de dos etapas del 2026.