Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Nahuel Guzmán manda mensaje de apoyo para Luis Ángel Malagón y Marcel Ruiz

Nahuel Guzmán en festejo de gol con André-Pierre Gignac ante Rayados en el Clausura 2026 | IMAGO7
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 13:35 - 18 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Solidaridad para sus compañeros de profesión

El arquero de Tigres, Nahuel Guzmán, mostró su lado más solidario y envió un mensaje de apoyo a Luis Ángel Malagón y Marcel Ruiz, quienes atraviesan un momento complicado.

Nahuel se solidariza con Malagón y Marcel

Durante sus declaraciones, el guardameta felino reconoció lo arduo que puede ser este tipo de situaciones para los futbolistas, especialmente cuando están cerca de cumplir objetivos importantes en su carrera.

Están cerca de una situación muy esperada para ellos, que probablemente esto sea un golpe bastante duro. Lo han manifestado en el caso de Luis Ángel públicamente y aprovecho para mandarles un abrazo muy fuerte, muy grande y una buena y pronta recuperación
Luis Ángel Malagón sufre lesión con América | MEXSPORT

Reconocimiento a su importancia en el futbol mexicano

Además del respaldo emocional, Nahuel destacó el peso que ambos jugadores tienen dentro del futbol nacional, tanto en clubes como en selección.

Marcel Ruiz, lesionado l IMAGO7

Son jugadores que representan al fútbol mexicano, Tanto en sus equipos multicampeones como en su selección, y creo que retratan un poco lo que intento decir. Nunca sabemos cuándo el futbol está en el pecho y nos sientan

Un mensaje que trasciende la rivalidad

Las palabras del arquero de Tigres reflejan que, más allá de la competencia, existe respeto entre profesionales. Su mensaje no solo busca levantar el ánimo de Malagón y Marcel Ruiz, sino también recordar lo impredecible que puede ser el futbol.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Tigres
Últimos videos
Lo Último
14:57 Fernando Gago es nuevo entrenador de la U de Chile; firmará hasta 2027
14:56 “Lady Trump” en Jalisco: mujer choca, da positivo al alcoholímetro e insulta a policías en inglés / VIDEO
14:55 ¡UNA MILLONADA! ESTO pagará EFRAÍN JUÁREZ tras su festejo en el PUMAS vs CRUZ AZUL
14:51 Efraín Juárez recibe dura sanción de la Comisión Disciplinaria por gestos obscenos
14:37 Graffiti de Banksy en México: así es la obra y dónde se encuentra
14:18 Joan García lesionado en goleada del Barcelona a Newcastle
14:18 El invicto en el boxeo moderno: un reto cada vez más difícil
13:53 "De USTEDES depende que nos den VISA": Reporteros bolivianos le cantan a su Selección
13:49 Barcelona aplasta al Newcastle Utd y avanza a los Cuartos de Final de la Champions League
13:46 PALAVECINO: "Pumas no mereció el empate"
Tendencia
1
Futbol ¿Se va de América? Cruzeiro 'tienta' a André Jardine, quien analiza su futuro en Coapa
2
Empelotados ¡Hay tiro! Faitelson acepta combate de box contra Cuauhtémoc Blanco
3
Opinión El Reporte Ponce: Al fin, renovación en Rayados ante tanto fracaso
4
Futbol “Lo más lógico era ir al Ajax”: Diego Lainez se arrepiente de no haber ido a Holanda
5
Contra ¿Cuánto ganaron Trejo y Adame en Ring Royale? Filtran cifra millonaria
6
Beisbol Venezuela campeón del Clásico Mundial de Béisbol tras vencer a Estados Unidos
Te recomendamos
Fernando Gago es nuevo entrenador de la U de Chile; firmará hasta 2027
Futbol
18/03/2026
Fernando Gago es nuevo entrenador de la U de Chile; firmará hasta 2027
“Lady Trump” en Jalisco: mujer choca, da positivo al alcoholímetro e insulta a policías en inglés / VIDEO
Contra
18/03/2026
“Lady Trump” en Jalisco: mujer choca, da positivo al alcoholímetro e insulta a policías en inglés / VIDEO
¡UNA MILLONADA! ESTO pagará EFRAÍN JUÁREZ tras su festejo en el PUMAS vs CRUZ AZUL
Futbol Nacional
18/03/2026
¡UNA MILLONADA! ESTO pagará EFRAÍN JUÁREZ tras su festejo en el PUMAS vs CRUZ AZUL
Efraín Juárez recibe dura sanción de la Comisión Disciplinaria por gestos obscenos
Futbol Nacional
18/03/2026
Efraín Juárez recibe dura sanción de la Comisión Disciplinaria por gestos obscenos
Graffiti de Banksy en México: así es la obra y dónde se encuentra
Contra
18/03/2026
Graffiti de Banksy en México: así es la obra y dónde se encuentra
Joan García lesionado en goleada del Barcelona a Newcastle
Futbol Internacional
18/03/2026
Joan García lesionado en goleada del Barcelona a Newcastle