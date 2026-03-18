Nahuel Guzmán manda mensaje de apoyo para Luis Ángel Malagón y Marcel Ruiz

El arquero de Tigres, Nahuel Guzmán, mostró su lado más solidario y envió un mensaje de apoyo a Luis Ángel Malagón y Marcel Ruiz, quienes atraviesan un momento complicado.

Nahuel se solidariza con Malagón y Marcel

Durante sus declaraciones, el guardameta felino reconoció lo arduo que puede ser este tipo de situaciones para los futbolistas, especialmente cuando están cerca de cumplir objetivos importantes en su carrera.

Están cerca de una situación muy esperada para ellos, que probablemente esto sea un golpe bastante duro. Lo han manifestado en el caso de Luis Ángel públicamente y aprovecho para mandarles un abrazo muy fuerte, muy grande y una buena y pronta recuperación

Luis Ángel Malagón sufre lesión con América | MEXSPORT

Reconocimiento a su importancia en el futbol mexicano

Además del respaldo emocional, Nahuel destacó el peso que ambos jugadores tienen dentro del futbol nacional, tanto en clubes como en selección.

Marcel Ruiz, lesionado l IMAGO7

Son jugadores que representan al fútbol mexicano, Tanto en sus equipos multicampeones como en su selección, y creo que retratan un poco lo que intento decir. Nunca sabemos cuándo el futbol está en el pecho y nos sientan

Un mensaje que trasciende la rivalidad

Las palabras del arquero de Tigres reflejan que, más allá de la competencia, existe respeto entre profesionales. Su mensaje no solo busca levantar el ánimo de Malagón y Marcel Ruiz, sino también recordar lo impredecible que puede ser el futbol.