Tigres cree en la remontada ante Cincinnati en la Concacaf Champions Cup

Tigres perdió 3-0 en el duelo de Ida de los Octavos de Final de la CONCACAF Champions Cup ante Cincinnati. Sin embargo, tanto Nahuel Guzmán como Guido Pizarro confían en que podrán darle la vuelta al marcador global en el Estadio Universitario.

Incluso, tanto el portero como el director técnico de los Felinos mencionaron que, si hay un equipo capaz de revertir este resultado ante el equipo de la MLS, son ellos.

Guido Pizarro confía en una noche perfecta en el Universitario

Previo al duelo de Vuelta de este jueves en el Estadio Universitario, el estratega argentino habló claro sobre el resultado adverso. A pesar de tener un 0-3 en contra, Guido aseguró que está confiado en que su equipo hará un gran partido y que tienen posibilidades de remontar. Además, mandó un mensaje a la afición y señaló que junto con el plantel deben trabajar en conjunto para lograr la hazaña.

Marcelo Flores y Ángel Correa con Tigres tras perder ante Cincinnati en la Liga de Campeones de la CONCACAF | MEXSPORT

Sigo confiando en que podemos hacer la remontada. Conscientemente, que si hay un equipo que puede remontar, somos nosotros, así que confiado y con el foco puesto en el día de mañana de hacer un partido perfecto para poder lograr el pase

Sabemos la importancia que tienen ellos para nosotros, que los apoyen a los jugadores y los jugadores se están dando todo para poder devolverles las alegrías que ellos merecen, pero mañana necesitamos ser uno, necesitamos todos empujar para lograr el resultado y los muchachos están preparados para lograr el pase

Guido Pizarro, entrenador de Tigres en conferencia de prensa | MexSport

Tigres y sus remontadas históricas en Liguilla

En la historia reciente, Tigres ha remontado marcadores adversos. El torneo anterior, los Felinos remontaron en Liguilla ante Xolos, luego de haber perdido 3-0 en la Ida, para después darle la vuelta y ganar 5-3 en el marcador global. Sin embargo, ante Chivas en la Final del Clausura 2023, en Cuartos de Final sobre Santos en 2021 y algunas otras volteretas, hacen que el entorno felino crea en la remontada.

Nahuel Guzmán respalda la confianza del equipo

Sobre esto, Nahuel Guzmán, portero multicampeón y referente de Tigres, indicó que ellos tienen la seguridad de darle la vuelta al global. Incluso, mencionó que el mismo equipo rival sabe de lo que pueden hacer los Felinos y dejó en claro que eso será un beneficio a su favor.

Nahuel Guzmán en festejo de gol con André-Pierre Gignac ante Rayados en el Clausura 2026 | IMAGO7

La única intención era recuperarnos de la mejor manera desde lo físico, preparar desde la mejor manera posible desde lo deportivo el partido de mañana y coincido con Guido.

No es algo que solamente sepamos nosotros como jugadores, sino que también lo saben los rivales, lo saben ustedes que están en el día a día con nosotros y, si hay un equipo que puede dar vuelta a una situación de estas, somos nosotros.

Entonces, es un beneficio y es una garantía tener nuestra propia seguridad y es un extra que el entorno también lo sepa y que los rivales también lo sepan

Jugadores de Cincinnati festejan la ventaja ante Tigres | MEXSPORT

Es una nueva oportunidad de generar o de construir o de escribir una nueva historia inolvidable para nosotros y para la gente de Tigres, para el hincha de Tigres. No creo que acá haga falta convencer a nadie de nada.

Solamente creer, trabajar y no está de más decirle a la gente que ya lo sabe, que este equipo va a dejar la piel en la cancha para dar vuelta a esta situación. Insisto con que, si hay un equipo que sabe y puede dar vuelta a una situación de estas, somos nosotros, y vamos a trabajar para que así sea