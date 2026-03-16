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Futbol

"Lo veo fenomenal, esa silla se ha comido a varios entrenadores": Damián Álvarez habla sobre Guido Rodríguez

Damián Álvarez dio su opinión sobre el actual plantel de Tigres. (MEXSPORT)
Jorge Armando Hernández 16:46 - 16 marzo 2026
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El exdelantero de Tigres UANL reapareció en un evento para mostrar su admiración y respeto al trabajo de Guido Pizarro con los felinos

El ídolo y figura de Tigres UANL, Damián Álvarez, estuvo presente en la inauguración del Mundialito Callejero de la Gente en Nuevo León.

Guido Pizarro, entrenador de Tigres en conferencia de prensa | MexSport

El evento busca incentivar a la gente a practicar el deporte e inspirar a jóvenes de cara al Mundial 2026 en México.

El exfubolista aprovechó para hablar sobre el buen desempeño de Guido Pizarro como DT de Tigres, destacando igual su carrera como futbolista. Calificó su dirección técnica como fenomenal, destacando que llegó a Semifinales en su primer torneo.

Lo veo fenomenal, no es fácil estar ahí; en pocos años esa silla se ha comido a muchos entrenadores. Creo que en su primer año, llegar a una final y mantener un ambiente positivo, con todos con ganas de aportar y tratando de no ponderar tanto egos, demuestra que lo está haciendo muy bien
Damián Álvarez es un ídolo de Tigres| MEXSPORT

Destaca que el exjugador argentino ha mantenido un ambiente positivo en el vestidor y en lo deportivo con lo que ha logrado grandes resultados.

Destacó también el gran manejo que ha tenido sobre el plantel y la gran responsabilidad que los jugadores han puesto sobre sus hombros.

Damián Álvarez opina de los naturalizados en la Selección Mexicana
Damián Álvarez habló sobre los naturalizados en el futbol mexicano | ARCHIVO RÉCORD

De igual forma, Damián Alvaréz habló sobre que opina de los extranjeros naturalizados que son llamados a la Selección Mexicana.

“En algunos momentos, los naturalizados son necesarios. Los que estén dispuestos a ser parte, qué bueno, y creo que desde ese lugar tendrían que aceptar o si no, volcarse por definitivamente no hacerlo
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