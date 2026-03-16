"Lo veo fenomenal, esa silla se ha comido a varios entrenadores": Damián Álvarez habla sobre Guido Rodríguez

El ídolo y figura de Tigres UANL, Damián Álvarez, estuvo presente en la inauguración del Mundialito Callejero de la Gente en Nuevo León.

Guido Pizarro, entrenador de Tigres en conferencia de prensa | MexSport

El evento busca incentivar a la gente a practicar el deporte e inspirar a jóvenes de cara al Mundial 2026 en México.

El exfubolista aprovechó para hablar sobre el buen desempeño de Guido Pizarro como DT de Tigres, destacando igual su carrera como futbolista. Calificó su dirección técnica como fenomenal, destacando que llegó a Semifinales en su primer torneo.

Lo veo fenomenal, no es fácil estar ahí; en pocos años esa silla se ha comido a muchos entrenadores. Creo que en su primer año, llegar a una final y mantener un ambiente positivo, con todos con ganas de aportar y tratando de no ponderar tanto egos, demuestra que lo está haciendo muy bien

Damián Álvarez es un ídolo de Tigres| MEXSPORT

Destaca que el exjugador argentino ha mantenido un ambiente positivo en el vestidor y en lo deportivo con lo que ha logrado grandes resultados.

"NO ES FÁCIL ESTAR EN TIGRES Y LO ESTÁ HACIENDO SUPER BIEN (GUIDO PIZARRO)" 🐯



Damián Álvarez señaló el buen papel de Guido como DT de los felinos y habló sobre los nacionalizados en selecciones y el Mundial



"EN ALGÚN MOMENTO SON NECESARIOS"



📹 @Ivandelangelr #CentralFOX pic.twitter.com/iEw88KuFQJ — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) March 16, 2026

Destacó también el gran manejo que ha tenido sobre el plantel y la gran responsabilidad que los jugadores han puesto sobre sus hombros.

Damián Álvarez opina de los naturalizados en la Selección Mexicana

Damián Álvarez habló sobre los naturalizados en el futbol mexicano | ARCHIVO RÉCORD

De igual forma, Damián Alvaréz habló sobre que opina de los extranjeros naturalizados que son llamados a la Selección Mexicana.