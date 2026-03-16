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Futbol Nacional

¿Incomparables? Estrella de Tigres reclama "abandono" de la afición

Tigres | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 11:53 - 16 marzo 2026
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Diana Ordóñez, atacante felina, señaló el poco apoyo que recibieron las Amazonas este fin de semana

La delantera de Tigres Femenil, Diana Ordóñez, encendió la polémica en redes sociales tras cuestionar la falta de apoyo de la afición felina durante la reciente jornada de doble cartelera en el Estadio Universitario. Pese a la contundente victoria de las Amazonas, el contraste de asistencia entre el equipo varonil y el femenil fue el detonante de la crítica.

El Estadio Universitario | MEXSPORT

La directiva universitaria organizó una jornada especial el pasado domingo, programando los encuentros de ambas ramas contra Querétaro en el mismo escenario. El balance en las tribunas, sin embargo, fue drásticamente distinto:

  • Tigres Varonil: El encuentro de las 17:00 horas registró un lleno prácticamente total, como es costumbre en "El Volcán", para presenciar un empate 1-1.

  • Tigres Femenil: Para el duelo de las 20:00 horas, gran parte del público desalojó el inmueble, dejando las gradas notablemente vacías para el triunfo de las Amazonas por 6-0.

Tigres Femenil, Clausura 2026 | IMAGO7

RECLAMO DE DIANA ORDOÑEZ

Ante la evidente desbandada de seguidores, Ordóñez utilizó sus plataformas digitales para expresar su descontento. Con la frase "Se hubieran quedado", la jugadora externó que le habría gustado contar con el mismo respaldo que recibió el equipo masculino horas antes.

La publicación no fue bien recibida por un sector de la afición regiomontana. Las respuestas negativas no se hicieron esperar, con usuarios argumentando desde temas de horarios y logística personal hasta el derecho de elegir qué espectáculo consumir.

AMAZONAS SI PUEDEN VS QUERÉTARO

A pesar de la pobre entrada en comparación con el primer turno, el equipo dirigido por Pedro Martínez cumplió con una actuación dominante. La goleada de 6-0 sobre Gallos Blancos reafirma el buen momento deportivo de la institución, aunque no tuvieron el apoyo que les hubiese gustado.

Tigres Femenil golea 6-0 a Querétaro | IMAGO7
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