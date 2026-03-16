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Futbol

¡Para llorar! Tigres empata sin goles ante Querétaro en una triste exhibición

Tigres empata sin goles l IMAGO7
Ricardo Olivares 19:19 - 15 marzo 2026
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Ni Gignac, ni compañía pudieron ante uno de los últimos de la clasificación

Los Tigres y Querétaro igualaron sin goles en duelo correspondiente a la jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX disputado en el Estadio Universitario, en un partido donde las oportunidades fueron escasas y los arqueros respondieron cuando fueron exigidos.

La primera llegada clara del encuentro se presentó al minuto 24, cuando André-Pierre Gignac cobró un tiro libre que pasó por encima del arco, muy cerca del travesaño.

Apenas un minuto después, Querétaro respondió con un disparo de Ali Ávila, que fue bien atajado por el arquero Nahuel Guzmán.

Tigres vs Querétaro l IMAGO7

Antes del descanso, al 45, Juan Brunetta intentó con un disparo de larga distancia que pasó por un costado, por lo que el primer tiempo terminó sin goles.

Tigres ante Gallos Blancos l IMAGO7

¿Cómo fue el segundo tiempo?

En la segunda mitad, Tigres buscó abrir el marcador al minuto 61 con un disparo de Jesús Garza, aunque el balón se fue a un lado de la portería.

Querétaro también estuvo cerca al 71, cuando Daniel Parra sacó un disparo dentro del área que fue detenido nuevamente por Nahuel Guzmán.

Sin goles en el Tigres vs Querétaro l IMAGO7

Despertaron en el descuento

Ya en el tiempo agregado, al minuto 97, Jesús Garza probó suerte con un tiro de larga distancia, pero el arquero José Hernández reaccionó de buena forma para evitar el gol.

De esta manera, el encuentro concluyó sin anotaciones y ambos equipos se repartieron los puntos.

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