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Futbol Nacional

Janelly Farías rompe el silencio y revela abuso en el futbol femenil

Janelly Farias en partido con Chivas | IMAGO7
Estephania Carrera
Estephania Carrera 11:10 - 02 mayo 2026
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El futbol femenil en México y el mundo ha dado pasos agigantados en lo deportivo, pero fuera de la cancha, las sombras del abuso siguen presentes

Janelly Farías, figura y referente de la Liga MX Femenil, ha decidido alzar la voz de manera contundente con el lanzamiento de su libro, donde relata las crudas experiencias y los límites éticos que se cruzaron durante su carrera.

A través de su nuevo libro, la futbolista mexicana denuncia manipulación, falta de ética y abusos de poder por parte de cuerpos técnicos; una realidad que pocos se atreven a señalar.

Bajo el título "Sobreviviendo al futbol femenil", Farías detalla dinámicas de grupo tóxicas y comportamientos inaceptables por parte de quienes deberían ser los líderes y protectores de las jugadoras: los entrenadores.

En los fragmentos que han comenzado a circular, Janelly describe cómo el aislamiento era una herramienta de control. La jugadora relata su negativa a asistir a reuniones informales, como los famosos "asados", donde el consumo excesivo de alcohol por parte del staff técnico era la norma.

Janelly Farías durante un partido con Chivas Femenil | IMAGO7

Manipulación tras vestidores

Según su testimonio, los entrenadores utilizaban su ausencia para poner al grupo en su contra, cuestionando su compromiso y tachándola de "creerse mejor" que el resto."Él era un manipulador, y funcionó", explica Farías, detallando como el equipo pasaba del abuso a una etapa de admiración por el abusador debido al control psicológico ejercido.

Los relatos incluyen incidentes graves, como entrenadores en estado de ebriedad frente a sus jugadoras en contextos inapropiados, cruzando cualquier línea de ética profesional.

Janelly Farías, en un partido de Chivas | IMAGO7

Uno de los puntos más críticos que ha surgido en redes sociales tras estas revelaciones es el silencio de gran parte del periodismo deportivo tradicional. La denuncia de Farías no solo busca justicia personal, sino que pone sobre la mesa una estructura que permite que el abuso directo e indirecto florezca en los vestidores.

Mientras Janelly expone que decidió acudir al staff ejecutivo del equipo para denunciar tras recordar que "los líderes valientes nunca se quedan callados", la conversación pública sobre estos abusos sigue siendo limitada.

Este es un recordatorio de que para que el futbol femenil siga creciendo, la seguridad de las jugadoras debe ser la prioridad absoluta, por encima de cualquier resultado o jerarquía institucional.

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