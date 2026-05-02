Mbappé reaparece en Italia, con Ester Expósito, en medio de lesión y desata las críticas
La polémica se ha desatado nuevamente con Kylian Mbappé, en medio de una reciente lesión, quien ha estado ausente de varios partidos del Real Madrid a lo largo de la temporada por lesiones y en el más reciente juego con el Betis ha presentado un nuevo problema físico.
Y es que, el francés fue captado disfrutando de unas ‘vacaciones’ con su novia Ester Expósito en Cagliari, Italia, y los aficionados se han hecho sentir a través de redes sociales criticando su manera de actuar.
“Menuda sobrecarga más rara, ayer en París, hoy en Italia, será que le duele solo con la camiseta del Real Madrid"; "Siempre dije que este tío jodia el equipo y no me equivoque 2 años en blanco”, han sido algunos comentarios tras un posteo de un usuario llamado Kendry.
¿Qué lesión tiene?
Cabe mencionar, que recientemente fue diagnosticado diagnóstico con una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda tras el partido de los Merengues ante el Betis, en la Jornada 33 de LaLiga; sin embargo, el tiempo no ha sido especificado, versiones desde España apuntan a que será varias semanas la que el francés estará fuera de las canchas.
“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Estamos a la espera de su evolución”, resalta el parte médico del conjunto blanco.
¿En peligro el Mundial 2026?
El atacante francés encendió las alarmas en el duelo ante los Verdiblancos, situación que provocara que pidiera su cambio, aunque no se ha precisado el tiempo exacto de recuperación, versiones médicas resaltan que podrían ser semanas de recuperación y en caso de agravarse perderse el Mundial 2026.
En el mejor de los escenarios y de no ser grave la lesión simplemente implicaría reposo y recuperación progresiva. Mientras tanto, el cuerpo técnico de la Selección de Francia sigue de cerca la evolución del futbolista que ha tenido inconsistencia en la temporada debido a las lesiones.
Mbappé buscará llegar a la próxima justa veraniega en busca de la revancha después de que en Qatar 2022 se quedaran al filo de alzarse con el trofeo por segunda edición consecutiva tras la adjudicada en Rusia 2018 en la Final ante Croacia.