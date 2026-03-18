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Contra

“¿Solo una hora?”: concierto de Christina Aguilera en CDMX genera molestia entre fans

Christina Aguilera se presentó en el Palacio de los Deportes en CDMX. / @xtina
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 12:49 - 18 marzo 2026
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El esperado regreso de Christina Aguilera a la Ciudad de México se vivió con intensidad, pero también con sorpresa entre sus fans por un detalle que muchos no esperaban.

La noche del 17 de marzo Christina Aguilera se presentó en el Palacio de los Deportes en CDMX marcando su regreso a los escenarios mexicanos con un espectáculo breve que fue criticado por los miles de asistentes.

Christina Aguilera. / AP

Un concierto breve

Christina Aguilera subió al escenario alrededor de las 18 mil personas que llenaron el Palacio de los Deportes y ofreció un repertorio con varios de sus éxitos más reconocidos. La artista interpretó clásicos como Dirrty, Genie in a Bottle, Santo y Beautiful, así como piezas en español como Falsas esperanzas y Pero me acuerdo de ti.

Christina Aguilera subió al escenario alrededor de 18 mil personas. / @xtina

A pesar de la energía en el escenario y la potencia vocal que caracteriza a la cantante, muchos asistentes expresaron sorpresa y descontento por la duración del espectáculo, que duró alrededor de 60 minutos, un tiempo considerado corto para un concierto de este nivel.

Además del tiempo en escenario, los asistentes también señalaron otros aspectos como el uso de versiones recortadas de algunas canciones y un repertorio similar al de presentaciones anteriores.

Otro momento que generó conversación fue cuando la cantante desde el micrófono, mencionó “New Mexico” en lugar de “Ciudad de México”, lo que fue interpretado por algunos como una confusión geográfica y una desconexión con el público local.

La cantante confundió a la Ciudad de México con Nuevo México. / @xtina

Un regreso esperado a uno de los recintos más importantes

El concierto se llevó a cabo en uno de los recintos más emblemáticos de la capital mexicana, donde la cantante no se presentaba en solitario desde 2019.

El evento formaba parte de su gira internacional y coincidió con una etapa significativa en su carrera, marcada por más de dos décadas en la industria musical.

El concierto de Christina Aguilera apenas duró una hora lo que ocasionó el descontento de sus fans. / @xtina
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