¡Falla del año! Así fue el increíble error de Lamine Yamal ante Newcastle

A sus 18 años Lamine Yamal es considerado ya uno de los mejores futbolistas del mundo, sin embargo, la joven joya del Barcelona no está exento de errores y en el duelo ante Newcastle tuvo una falla que podría ser considerado como el 'oso' de la temporada.

Lamine Yamal se lamenta falla | AP

EL 'OSO' DE LAMINE YAMAL

Corría el minuto 45' y el marcador estaba igualado a dos goles. Lamine Yamal comenzó un prometedor ataque por la banda izquierda que resultó en un disparo a puerta de Raphinha desde la otra banda. Aaron Ramsdale, arquero del Newcastle atajó, pero dejó el rebote en los linderos del área chica y cuando parecía que el '10' del Barça marcaba el tercero, terminó fallando.

Sin portero y con la zaga prácticamente vencida, Lamine solo tenía que empujar el balón al fondo de las redes, sin embargo, el extremo culé quiso darle potencia y colocación a su disparo y con su pie menos hábil, terminó por mandar el esférico por encima del arco rival.

💢 ¡NOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Lo que acaba de fallar Lamine Yamal solo y sin portero.



Barcelona estuvo cerca del tercero, pero lo deja ir. ❌#ChampionsLeague pic.twitter.com/MoR1TMeBLy — FOX (@somos_FOX) March 18, 2026

Lo más de 50 mil espectadores que se dieron cita en el Camp Nou se mostraron incrédulos ante garrafal falla, y el propio Lamine, consiente de su error, se llevó las manos al rostro, símbolo de sorpresa, sin embargo, logró reponerse pronto.

LAMINE YAMAL 'LAVA' SU ERROR

La revancha deportivo llegó en un abrir y cerrar de ojos para Lamine Yamal, quién logró 'lavar' su error marcando el 3-2 en un abrir y cerrar de ojos.

El silbante marcó penal a favor del Barcelona tras una falta sobre Raphinha segundos antes del descanso y minutos después de la falla de Lamine. Como ya es costumbre, el '10' tomó el esférico e hizo valido el gol cobrando de buena manera desde el manchón penal.

Lamine Yamal anota penal ante Newcastle | AP