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¿Bancos abrirán en Semana Santa 2026? Todo lo que debes saber

Sucursales bancarias cerradas por Semana Santa: conoce los días exactos y planea tus operaciones. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 13:41 - 18 marzo 2026
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Las sucursales bancarias suspenderán labores en días clave de Semana Santa 2026. Aquí te explicamos qué días aplican, qué servicios siguen funcionando y cómo anticipar tus operaciones sin contratiempos.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmó que las instituciones financieras del país no abrirán sucursales durante Semana Santa 2026.

Bancos cerrarán por Semana Santa. / Pixabay

Esto afecta a quienes planean hacer trámites presenciales, pagos o retiros en ventanilla en los primeros días de abril.

¿Qué días de Semana Santa 2026 no abrirán los bancos?

Según el calendario oficial del sector financiero, las sucursales bancarias permanecerán cerradas por asueto los siguientes días:

  • Jueves 2 de abril: Jueves Santo – cerrado

  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo – cerrado

  • Sábado 4 y domingo 5 de abril: cierre habitual de fin de semana

Evita contratiempos financieros: retira efectivo antes del jueves y viernes santo. / Pixabay

Las actividades bancarias presenciales se reanudarán el lunes 6 de abril de 2026 en los horarios habituales de cada institución.

¿Qué servicios bancarios continúan disponibles?

Aunque las ventanillas físicas no operan durante el asueto, varias opciones siguen activas para gestionar tus finanzas sin hacer fila:

  • Banca digital y por internet: Apps y plataformas permiten transferencias, pagos y consultas las 24 horas.

  • Cajeros automáticos: La red de más de 60 000 cajeros en el país funciona de forma normal para retiros y consultas de saldo.

  • Corresponsales bancarios: Tiendas de conveniencia y supermercados con servicios financieros suelen operar en horarios regulares.

Los cajeros automáticos y la banca digital estarán disponibles durante el asueto de abril 2026. / Pixabay

Además, Banco Azteca mantiene atención presencial incluso en días feriados, aunque las transferencias hacia otras instituciones podrían reflejarse hasta el lunes 6 de abril debido a la suspensión de procesos en cámaras de compensación.

Banco Azteca mantendrá atención presencial durante los días festivos. / Banco Azteca
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