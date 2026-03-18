Vacaciones de Semana Santa 2026 UNAM, IPN y SEP: fechas oficiales

El periodo vacacional de Semana Santa 2026 ya está definido para estudiantes en México, incluyendo a quienes cursan en la UNAM, el IPN y escuelas de educación básica regidas por la SEP.

Este descanso es uno de los más esperados del ciclo escolar, ya que permite una pausa en las actividades académicas tanto para alumnos como para docentes en distintos niveles educativos.

En el caso de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el calendario oficial establece que las vacaciones se llevarán a cabo del 30 de marzo al 10 de abril, con regreso a clases el lunes 13 de abril.

En la UNAM, el periodo vacacional será de una semana, con regreso a clases el 6 de abril./ Pixabay

¿Cuándo son las vacaciones de Semana Santa 2026 en la UNAM?

La Universidad Nacional Autónoma de México maneja dos esquemas académicos: uno anual, correspondiente a las preparatorias, y otro semestral, que aplica para facultades y CCH.

Para ambos casos, el periodo vacacional coincide en una misma semana. El descanso está programado del lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril, con reanudación de actividades el lunes 6 de abril.

Autoridades recomiendan revisar calendarios oficiales, ya que pueden existir ajustes según cada plantel./ Pixabay

Esto implica que la UNAM tendrá un receso más corto en comparación con otras instituciones educativas durante esta temporada.

¿Qué pasa con el IPN y otros estudiantes?

En el Instituto Politécnico Nacional (IPN), las fechas pueden variar dependiendo del tipo de programa académico, ya que existen modalidades escolarizada, mixta y no escolarizada.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, el periodo vacacional será más amplio que en la UNAM, ya que iniciará el 30 de marzo y se extenderá hasta el 10 de abril.

A diferencia de la UNAM, el IPN tendrá un periodo más largo de descanso durante Semana Santa./ X

Esto permite a los estudiantes del IPN contar con un descanso de dos semanas, alineado en gran parte con el calendario de la SEP.

Las diferencias en los calendarios responden a la organización interna de cada institución, por lo que siempre es recomendable revisar el programa específico de cada escuela o facultad.

Las vacaciones de Semana Santa representan una oportunidad para que estudiantes y familias organicen actividades o simplemente tomen un respiro antes de continuar con el ciclo escolar.