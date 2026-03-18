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INAH revela hallazgo en Tlatelolco de mujer sagrada mexica y su bebé en ritual prehispánico

Más de un año después, el hallazgo sigue dando de qué hablar./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 18:22 - 17 marzo 2026
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El hallazgo arqueológico realizado en 2023 en Tlatelolco continúa revelando información sobre rituales mexicas y la figura de la Cihuapipiltin

Un descubrimiento realizado en 2023 en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco continúa generando nuevas interpretaciones entre especialistas, luego de que recientes investigaciones aportaran más detalles sobre su posible significado dentro de la cultura mexica.

Se trata de los restos de una joven mujer y un bebé, cuyo contexto ha llevado a plantear que podrían estar vinculados con prácticas rituales relacionadas con la maternidad y la muerte en el México prehispánico.

El caso revela la importancia simbólica del parto en la cultura mexica./ INAH

El hallazgo fue resultado de un salvamento arqueológico encabezado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en una zona asociada con la última etapa del recinto ceremonial de México-Tlatelolco, fechada entre 1506 y 1515.

INAH analiza restos de joven y bebé vinculados a ritual prehispánico./ INAH

¿Por qué este hallazgo apunta a una posible Cihuapipiltin?

Dentro de la cosmovisión mexica, las mujeres que fallecían durante su primer parto eran consideradas figuras especiales, con un estatus simbólico comparable al de los guerreros caídos en combate.

Estas mujeres formaban parte de un grupo ligado a lo sagrado y se asociaban con las cihuateteo, entidades que representaban la muerte en el parto y su conexión con el ámbito espiritual.

A partir de los elementos encontrados y el contexto del depósito, los especialistas plantean que la joven podría haber sido considerada una Cihuapipiltin.

El descubrimiento aporta nuevas pistas sobre la cosmovisión mexica./ INAH

Lo que revelan los restos encontrados en Tlatelolco

El análisis antropológico determinó que la joven tenía entre 15 y 17 años, mientras que el bebé tenía aproximadamente dos meses de edad. Ambos fueron colocados juntos en un contexto que sugiere una intención ritual.

En el sitio también se hallaron figurillas femeninas, platos, cajetes y malacates, objetos que refuerzan la interpretación de una ofrenda vinculada con creencias sobre el parto y la muerte.

Los estudios identificaron en la joven anomalías congénitas, como el llamado “diente en diente” y una falta de fusión en la primera vértebra cervical, características relacionadas con prácticas endogámicas.

Objetos hallados refuerzan la hipótesis de un contexto ritual./ INAH

Por su parte, el bebé presentaba indicios de problemas nutricionales asociados a la alimentación materna, lo que aporta información sobre las condiciones de vida de la época.

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