Zendaya rompe el silencio sobre su “boda” con Tom Holland: esto dijo la actriz

La actriz Zendaya rompió el silencio sobre las imágenes virales que la mostraban supuestamente casándose con Tom Holland. Las fotografías, que circularon ampliamente en redes sociales, resultaron ser producto de inteligencia artificial, pero no todos lo notaron… ni siquiera personas cercanas a la actriz.

Tom Holland y Zendaya mantienen una relación desde 2021. / @zendaya

¿Qué dijo Zendaya sobre las fotos virales de su boda?

Durante su participación en el programa Jimmy Kimmel Live!, Zendaya reaccionó con humor y claridad ante la polémica: las imágenes que circularon en redes no son reales, sino creadas con inteligencia artificial.

Zendaya y Tom Holland en una escena de 'Spider-Man: Far From Home' | AP

La actriz explicó que incluso personas cercanas a ella creyeron que las fotografías eran auténticas, lo que demuestra lo convincente que puede resultar este tipo de contenido digital.

“Cariño, son IA. No son reales”., dijo al relatar cómo la gente la felicitaba por una boda que nunca ocurrió.

Las imágenes que engañaron a miles en redes sociales

Las fotografías mostraban una supuesta boda entre Zendaya y Tom Holland con un nivel de detalle que hizo que muchos usuarios cayeran en la confusión.

El impacto fue tal que no solo fans, sino también personas fuera del entorno digital, dieron por hecho que la pareja había celebrado una ceremonia en secreto.

Las fotos virales engañaron a miles de fans por su alto nivel de realismo. / RS

Zendaya y Tom Holland: una relación bajo los reflectores

Aunque las imágenes eran falsas, el interés del público no es casual. La pareja mantiene una relación desde hace varios años y ha optado por llevarla con discreción, pese a la atención mediática constante.

Las fotos de la “boda” de Zendaya y Tom Holland fueron creadas con inteligencia artificial. / RS

Los rumores sobre compromiso e incluso boda han sido frecuentes, lo que facilitó que las imágenes generadas con IA fueran tomadas como reales por muchos usuarios.