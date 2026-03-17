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Zendaya rompe el silencio sobre su “boda” con Tom Holland: esto dijo la actriz
La actriz Zendaya rompió el silencio sobre las imágenes virales que la mostraban supuestamente casándose con Tom Holland. Las fotografías, que circularon ampliamente en redes sociales, resultaron ser producto de inteligencia artificial, pero no todos lo notaron… ni siquiera personas cercanas a la actriz.
¿Qué dijo Zendaya sobre las fotos virales de su boda?
Durante su participación en el programa Jimmy Kimmel Live!, Zendaya reaccionó con humor y claridad ante la polémica: las imágenes que circularon en redes no son reales, sino creadas con inteligencia artificial.
La actriz explicó que incluso personas cercanas a ella creyeron que las fotografías eran auténticas, lo que demuestra lo convincente que puede resultar este tipo de contenido digital.
“Cariño, son IA. No son reales”., dijo al relatar cómo la gente la felicitaba por una boda que nunca ocurrió.
Las imágenes que engañaron a miles en redes sociales
Las fotografías mostraban una supuesta boda entre Zendaya y Tom Holland con un nivel de detalle que hizo que muchos usuarios cayeran en la confusión.
El impacto fue tal que no solo fans, sino también personas fuera del entorno digital, dieron por hecho que la pareja había celebrado una ceremonia en secreto.
Zendaya y Tom Holland: una relación bajo los reflectores
Aunque las imágenes eran falsas, el interés del público no es casual. La pareja mantiene una relación desde hace varios años y ha optado por llevarla con discreción, pese a la atención mediática constante.
Los rumores sobre compromiso e incluso boda han sido frecuentes, lo que facilitó que las imágenes generadas con IA fueran tomadas como reales por muchos usuarios.
ZENDAYA REVELÓ QUE SUS AMIGOS SE ENOJARON CON ELLA POR LA “BODA SECRETA” CON TOM HOLLAND— México Ahora (@AhoraMex) March 17, 2026
Zendaya le contó a Jimmy Kimmel que las personas de su entorno se molestaron por no haber sido invitadas a su boda tras ver las fotos virales generadas por IA:
“Mucha gente se ha dejado… pic.twitter.com/6trMYOgK1V