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Insulini trollea a TV Azteca en vivo por pedirle que cante con playback en "Venga la Alegría"

Insulini y su banda realizaron una presentación fuera de lo común en televisión para evidenciar el uso de playback. / VLA
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 14:46 - 17 marzo 2026
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Una presentación en televisión desató conversación en redes por la forma en que un grupo decidió responder a una práctica común en programas en vivo.

El influencer y músico Insulini generó revuelo en redes sociales tras su participación en el programa Venga la Alegría, donde protagonizó una inusual “protesta” en televisión nacional.

Su presentación junto a su banda Los Espantasuegras y el intérprete de electrocumbia Edmundo Gómez "Raymix" no pasó desapercibida, especialmente por la forma en que decidieron reaccionar ante una solicitud de la producción.

La presentación ocurrió durante su participación en Venga la Alegría, donde interpretaron su tema “Cosmos”. / VLA

¿Por qué Insulini troleó a Venga la Alegría en pleno programa?

De acuerdo con lo relatado por el propio creador de contenido, antes de salir al aire la producción del programa le pidió a él y a su banda interpretar su canción utilizando playback, situación que no fue bien recibida por los músicos.

En lugar de negarse directamente, decidieron ejecutar una estrategia para evidenciarlo: realizaron una presentación intencionalmente caótica, intercambiando roles entre los integrantes del grupo.

Así, el baterista cantaba, el vocalista tocaba la batería y otros músicos utilizaban instrumentos poco convencionales, generando una escena confusa para la audiencia.

Raymix en VLA.

Una protesta inspirada en Muse

El propio Insulini explicó que esta acción estuvo inspirada en un episodio ocurrido en 2009 con la banda británica Muse, quienes realizaron una protesta similar al verse obligados a tocar en playback en televisión.

Siguiendo esa referencia, el influencer buscó convertir una limitación en un acto creativo, mezclando humor con crítica a este tipo de prácticas en programas en vivo.

Durante el show, los músicos intercambiaron instrumentos como forma de protesta inspirada en Muse. / VLA

El contexto detrás de la presentación

La aparición en televisión también tenía un trasfondo. Insulini se presentó junto a su banda y el cantante Raymix para interpretar el tema “Cosmos”, en lo que representaba un intento de reconciliación tras una polémica previa entre ambos.

Dicha controversia surgió después de un evento en Ecatepec, donde el influencer denunció haber sido retirado del backstage tras su participación como telonero.

La reacción en el foro y la supuesta incomodidad en vivo

El momento no pasó desapercibido dentro del foro. Según el influencer, la situación se volvió incómoda para los conductores una vez que notaron lo que ocurría.

“Estoy seguro de que los conductores no se dieron cuenta en un principio, pero después sí. Y fue tan incómodo que incluso nos mandaron a corte”, relató en redes sociales.

Incluso señaló que la conductora Kristal Silva habría optado por no entrevistarlos tras la presentación, aunque hasta ahora ella no ha confirmado ni desmentido esta versión.

El momento no pasó desapercibido dentro del foro. / VLA
@a.insulini insulini en venga la alegría descuido #insulini #vengalaalegria @Los Espanta Suegras @Raymix @Jonathan Cristhan Sanchez ♬ sonido original - insulini
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