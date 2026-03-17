Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Estampida humana en concierto de Banda MS provoca terror en Ensenada

FB: @BANDAMSOFICIAL
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 16:25 - 17 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La emoción por ver a la agrupación provocó momentos de tensión que encendieron las alarmas.

Lo que prometía ser una de las presentaciones más esperadas del Carnaval de Ensenada 2026 terminó en caos. Miles de personas que buscaban ingresar al concierto de la Banda MS protagonizaron una estampida que generó momentos de pánico, empujones y descontrol en los accesos al recinto.

FB: @BANDAMSOFICIAL

¿Qué pasó en el concierto de Banda MS en Ensenada?

El incidente ocurrió durante el cierre del carnaval, realizado en Playa Hermosa, donde miles de personas se dieron cita para ver a la agrupación sinaloense.

De acuerdo con información de autoridades municipales, el acceso fue cerrado al alcanzar la capacidad máxima del recinto, lo que provocó que asistentes que permanecían afuera intentaran ingresar al mismo tiempo.

La presión de la multitud derivó en empujones, caída de vallas metálicas y un ingreso desordenado que generó momentos de pánico entre los presentes.

FB: @BANDAMSOFICIAL

Sobrecupo y desesperación: así se desató el caos

El evento reunió a más de 120 mil personas, cifra que superó la asistencia de otras presentaciones del carnaval.

Mientras miles ya estaban dentro del recinto, muchas otras personas quedaron en los accesos esperando entrar. Esta situación provocó molestia y desesperación, lo que derivó en que algunos asistentes rebasaran las medidas de seguridad.

Testimonios y videos difundidos en redes muestran cómo la multitud comenzó a empujar, generando una estampida que por momentos parecía salirse de control.

FB: @BANDAMSOFICIAL

Autoridades actuaron para evitar una tragedia

Ante la situación, elementos de seguridad decidieron permitir el acceso de manera controlada para reducir la presión en los accesos y evitar confrontaciones o personas lesionadas.

Las autoridades también desmintieron versiones sobre supuestas víctimas mortales y confirmaron que el evento concluyó con saldo blanco, priorizando la integridad de los asistentes durante el operativo.

FB: @BANDAMSOFICIAL
Últimos videos
Lo Último
16:27 Champions League 2025-26: Así se jugarán los Cuartos de Final
16:25 VIDEO: Estampida humana en concierto de Banda MS provoca terror en Ensenada
16:10 Arsenal hace pesar el Emirates Stadium y elimina al Bayer Leverkusen de Champions League
15:57 PSG aplasta al Chelsea y avanza a los Cuartos de Final de la Champions League
15:57 ¡A Cuartos de Final! Vini Jr. le da la victoria a Real Madrid sobre Manchester City
15:50 VIDEO: José Ángel Bichir es dado de alta tras caer de un tercer piso; revela cómo se encuentra
15:25 Fernando Alonso señaló que Aston Martin no es tan bueno en el "campeonato mundial de baterías"
15:22 ¿Hermanos contra hermanos? Así regresa "Juego de Voces" en 2026
15:22 Checo Pérez y Bottas no tienen que demostrarle nada a nadie
15:15 ¡No es un juego! Julio César Chávez lanza duro mensaje tras Ring Royale: “Alfredo Adame pudo sufrir un infarto”
Tendencia
1
Futbol América pierde a figura por lo que resta del Clausura 2026 por grave lesión
2
Futbol ¿Jugará en México? FIFA responde a Irán sobre cambio de partidos para el Mundial 2026
3
Futbol FIFA y YouTube anuncian acuerdo para Mundial 2026: ¿Canales oficiales transmitirán partidos?
4
Futbol Mundial 2026 presenta primer sencillo de su álbum musical, con colaboración de Nelly Roll y Carín León
5
Futbol Argentina confirma partido ante Guatemala tras cancelación de la Finalissima
6
Futbol Quiñones 'manda mensaje' al Vasco Aguirre de cara al partido ante Portugal: 'Quiero estar en esa lista'
Te recomendamos
Trofeo de la UEFA Champions League | AP
Futbol
17/03/2026
Champions League 2025-26: Así se jugarán los Cuartos de Final
VIDEO: Estampida humana en concierto de Banda MS provoca terror en Ensenada
Contra
17/03/2026
VIDEO: Estampida humana en concierto de Banda MS provoca terror en Ensenada
Arsenal hace pesar el Emirates Stadium y elimina al Bayer Leverkusen de Champions League
Futbol
17/03/2026
Arsenal hace pesar el Emirates Stadium y elimina al Bayer Leverkusen de Champions League
PSG aplasta al Chelsea y avanza a los Cuartos de Final de la Champions League
Futbol
17/03/2026
PSG aplasta al Chelsea y avanza a los Cuartos de Final de la Champions League
¡A Cuartos de Final! Vini Jr. le da la victoria a Real Madrid sobre Manchester City
Futbol
17/03/2026
¡A Cuartos de Final! Vini Jr. le da la victoria a Real Madrid sobre Manchester City
VIDEO: José Ángel Bichir es dado de alta tras caer de un tercer piso; revela cómo se encuentra
Contra
17/03/2026
VIDEO: José Ángel Bichir es dado de alta tras caer de un tercer piso; revela cómo se encuentra