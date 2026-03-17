VIDEO: Estampida humana en concierto de Banda MS provoca terror en Ensenada

Lo que prometía ser una de las presentaciones más esperadas del Carnaval de Ensenada 2026 terminó en caos. Miles de personas que buscaban ingresar al concierto de la Banda MS protagonizaron una estampida que generó momentos de pánico, empujones y descontrol en los accesos al recinto.

FB: @BANDAMSOFICIAL

¿Qué pasó en el concierto de Banda MS en Ensenada?

El incidente ocurrió durante el cierre del carnaval, realizado en Playa Hermosa, donde miles de personas se dieron cita para ver a la agrupación sinaloense.

De acuerdo con información de autoridades municipales, el acceso fue cerrado al alcanzar la capacidad máxima del recinto, lo que provocó que asistentes que permanecían afuera intentaran ingresar al mismo tiempo.

La presión de la multitud derivó en empujones, caída de vallas metálicas y un ingreso desordenado que generó momentos de pánico entre los presentes.

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Sobrecupo y desesperación: así se desató el caos

El evento reunió a más de 120 mil personas, cifra que superó la asistencia de otras presentaciones del carnaval.

Mientras miles ya estaban dentro del recinto, muchas otras personas quedaron en los accesos esperando entrar. Esta situación provocó molestia y desesperación, lo que derivó en que algunos asistentes rebasaran las medidas de seguridad.

Testimonios y videos difundidos en redes muestran cómo la multitud comenzó a empujar, generando una estampida que por momentos parecía salirse de control.

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Autoridades actuaron para evitar una tragedia

Ante la situación, elementos de seguridad decidieron permitir el acceso de manera controlada para reducir la presión en los accesos y evitar confrontaciones o personas lesionadas.

Las autoridades también desmintieron versiones sobre supuestas víctimas mortales y confirmaron que el evento concluyó con saldo blanco, priorizando la integridad de los asistentes durante el operativo.

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