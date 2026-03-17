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¿Hermanos contra hermanos? Así regresa "Juego de Voces" en 2026

La competencia cambia de formato y ahora enfrenta a dinastías musicales en el escenario. / Georgina Sánchez
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 15:22 - 17 marzo 2026
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El reality musical regresa con una edición que promete cambiarlo todo y enfrentar a grandes dinastías en el escenario.

La tercera temporada de Juego de Voces ya tiene fecha de estreno y una nueva propuesta que eleva la competencia. En 2026, el reality musical dejará atrás su formato anterior para apostar por duelos entre hermanos famosos, una dinámica que promete emociones, talento y rivalidad en cada episodio.

¿Cuándo se estrena Juego de Voces temporada 3?

El estreno de la nueva temporada está programado para el 23 de marzo de 2026 a través de ViX, mientras que su llegada a televisión abierta ocurrirá días antes, el 22 de marzo.

Con esto, el programa regresa como una de las apuestas más fuertes del entretenimiento musical en español, tras el éxito de sus entregas anteriores.

El estreno de la nueva temporada está programado para el 22 de marzo de 2026 por Univision y Las Estrellas. / Univisión

Nueva dinámica: ahora compiten hermanos

A diferencia de temporadas pasadas, donde el duelo era entre padres e hijos, esta edición titulada “Juego de Voces: Hermanos y rivales” presentará enfrentamientos entre parejas de hermanos pertenecientes a reconocidas familias del espectáculo.

El reality regresa con duelos entre hermanos que prometen momentos intensos y emotivos. / Georgina Sánchez

El formato mantiene su esencia musical, pero añade un componente emocional y competitivo más directo, al poner frente a frente a integrantes de la misma familia.

Participantes confirmados de la temporada 3

Entre los artistas confirmados destacan figuras del pop y regional mexicano, organizados en duplas:

  • Raúl y José Luis Roma (Río Roma)

  • Jorge y Ernesto D’Alessio

  • Walo y Esteban Silvas

  • Álex y Camila Fernández

  • Mayte e Isabel Lascurain

Figuras del pop y regional mexicano se unen en una edición llena de talento y competencia. / Georgina Sánchez
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