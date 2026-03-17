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Concurso Azteca 2026 ofrece hasta 50 mil pesos por fotos de jacarandas en México

Las jacarandas ya pintan de morado México y ahora también pueden darte dinero./ Pixabay h
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 15:00 - 17 marzo 2026
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Cada participante deberá elegir una sola categoría, ya que solo se permite una participación por persona

La temporada de jacarandas ya comenzó a pintar de violeta distintas ciudades de México y, con ello, también surgió una convocatoria dirigida a quienes disfrutan capturar este paisaje característico de la primavera.

Se trata del concurso Jacaranda Azteca 2026, una iniciativa que busca reconocer las mejores imágenes y videos de estos árboles emblemáticos, ofreciendo premios económicos a los participantes que cumplan con las bases establecidas.

El morado de las jacarandas ahora también puede convertirse en premio./ Pixabay

El certamen contempla una bolsa total de 150 mil pesos, repartida en tres categorías, cada una con un premio de 50 mil pesos para los ganadores.

¿Cuáles son las categorías del concurso Jacaranda Azteca 2026?

El concurso está dividido en tres categorías principales: mejor foto en Instagram, jacaranda más bonita en X y mejor video en TikTok, con el objetivo de abarcar diferentes plataformas digitales.

Cada participante deberá elegir una sola categoría, ya que solo se permite una participación por persona, de acuerdo con las reglas del certamen.

La iniciativa busca destacar la belleza de las jacarandas en México durante su temporada de floración, cuando estos árboles tiñen de morado calles, parques y avenidas en distintas ciudades del país.

Requisitos para participar y ganar hasta 50 mil pesos

Para quienes deseen competir en la categoría “Jacaranda más bonita en X”, es necesario tomar una fotografía del árbol y publicarla mediante un retuit con comentario en dicha red social.

La publicación debe incluir el hashtag #JacarandaAzteca26, así como la ubicación del ejemplar fotografiado y las etiquetas a las cuentas @RicardoBSalinas, @MLMSalinas, @NinfaSalinas y @JorgeNikaidoB.

Captura la mejor jacaranda y participa por dinero en el concurso 2026./ Pixabay

Entre las condiciones más importantes, se establece que la imagen debe haber sido tomada durante 2026 y no debe contar con filtros, edición ni haber sido generada con inteligencia artificial.

Además, el concurso limita la participación a una sola entrada por persona, por lo que los interesados deberán elegir cuidadosamente su mejor toma.

Una sola foto podría darte 50 mil pesos en esta temporada de primavera./ Pixabay
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