Alerta amarilla por lluvias y granizo en CDMX hoy martes afecta a todas las alcaldías

La Ciudad de México fue puesta en alerta amarilla este martes ante el pronóstico de lluvias fuertes acompañadas de rachas de viento y posible caída de granizo, informaron autoridades de Protección Civil.

El aviso se emitió para las 16 alcaldías de la capital, debido a las condiciones atmosféricas que favorecen precipitaciones durante la tarde y noche, lo que podría generar afectaciones en distintas zonas.

Las demarcaciones bajo esta alerta son: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Protección Civil pide extremar precauciones ante tormentas./ X

¿Qué riesgos hay por lluvias y granizo en CDMX?

De acuerdo con las autoridades, se prevén lluvias que podrían generar encharcamientos, corrientes de agua en calles y avenidas, así como posibles afectaciones en la movilidad.

Además, la combinación de lluvia con viento incrementa el riesgo de caída de ramas, árboles o estructuras ligeras, mientras que el granizo puede complicar la circulación vehicular.

También se advirtió sobre la posible reducción de visibilidad al conducir, así como pavimento resbaloso, lo que aumenta el riesgo de accidentes.

Se prevé granizo y baja visibilidad durante la tarde y noche./ Pixabay

Recomendaciones ante la alerta amarilla

Protección Civil pidió a la población tomar precauciones, como evitar transitar por zonas inundadas, no refugiarse bajo árboles durante tormentas y retirar objetos que puedan caer de azoteas o balcones.

Asimismo, se recomienda conducir con precaución, mantener distancia entre vehículos y estar atentos a los avisos oficiales ante cualquier cambio en las condiciones del clima.

Las autoridades también sugirieron limpiar coladeras cercanas a los hogares para evitar acumulación de agua y posibles afectaciones.

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Este tipo de alertas forman parte de las acciones preventivas para reducir riesgos durante la temporada de lluvias, por lo que se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada.

La activación de la alerta amarilla busca anticipar posibles incidentes derivados del clima y reforzar la cultura de prevención en toda la Ciudad de México.