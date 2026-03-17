VIDEO: José Ángel Bichir es dado de alta tras caer de un tercer piso; revela cómo se encuentra

El actor José Ángel Bichir fue dado de alta tras permanecer hospitalizado durante el fin de semana, luego de sufrir una caída desde un tercer piso en un edificio ubicado en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México.

A su salida del Hospital Rubén Leñero, el histrión fue captado en silla de ruedas, con un inmovilizador ortopédico en el tobillo, cabestrillo en el brazo y cubrebocas. Fue acompañado por su padre, el también actor Odiseo Bichir, quien lo asistió para trasladarse al automóvil tras abandonar el centro médico.

Aunque evitó dar mayores detalles, José Ángel reconoció que su estado aún es delicado tras el accidente ocurrido el pasado 13 de marzo.

El actor cayó de un tercer piso al parecer por un ataque de ansiedad / Redes Sociales

"Ahorita estoy todavía muy mareado y somnoliento y no estoy muy consiente, pero les agradezco mucho estar presentes y les agradezco mucho la atención y la preocupación a toda la prensa, a todos los medios por este suceso tan desagradable y molesto para mí y para mi familia. Les agradezco mucho estar presentes", declaró.

Así ocurrió el accidente de José Ángel Bichir

De acuerdo con reportes, el actor de 38 años cayó desde el tercer piso de un edificio en la colonia Narvarte Poniente, lo que provocó su traslado de emergencia al hospital ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La familia Bichir explicó mediante un comunicado que el incidente ocurrió en medio de una crisis emocional, descartando que estuviera bajo efectos del alcohol o que se tratara de un intento de autolesión: “No estaba ebrio” y “no quiso hacerse daño”, afirmaron, al señalar que “enfermó y en su enfermedad, cayó”.

El actor José Ángel Bichir dio sus primeras declaraciones al salir del hospital / Redes Sociales

Su recuperación será larga y con apoyo psicológico

En el plano emocional, el actor admitió que el impacto ha sido fuerte y que aún no logra comprender completamente lo sucedido.

“Estoy muy mal, me siento muy mal, no entiendo muy bien que ha pasado, que está pasando. Es como despertar de un sueño y no entender muy bien qué pasó y todo eso".

El histrión fue captado en silla de ruedas, con un inmovilizador ortopédico en el tobillo y cabestrillo en el brazo / Especial

José Ángel Bichir también adelantó que su recuperación será prolongada, pues además de terapias físicas, requerirá apoyo psicológico para superar este episodio.