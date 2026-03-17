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Segunda muerte por sarampión en CDMX: ¿Quién fue y cómo se contagió?

También se investiga una tercera posible defunción relacionada con el virus./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 16:47 - 17 marzo 2026
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Tras la confirmación del caso, autoridades sanitarias han reiterado la importancia de la vacunación como principal medida de prevención

Una bebé de siete meses perdió la vida a causa del sarampión en la Ciudad de México, en un caso que fue confirmado por autoridades sanitarias y que eleva a dos el número de fallecimientos asociados a esta enfermedad en la capital del país.

La información fue dada a conocer por la Secretaría de Salud local durante un informe sobre la situación epidemiológica del sarampión, lo que encendió alertas ante el incremento de casos.

La titular de la dependencia, Nadine Gasman, explicó que este caso forma parte de los decesos ya confirmados por las autoridades sanitarias, en medio del seguimiento que se da a la enfermedad en la ciudad.

Una bebé de 7 meses murió por sarampión en CDMX; ya suman dos casos fatales./ Pixabay

¿Qué se sabe del fallecimiento de la bebé por sarampión?

De acuerdo con lo informado en conferencia, la menor tenía siete meses de edad, lo que la colocaba en un grupo vulnerable frente a enfermedades infecciosas como el sarampión.

Durante su explicación, la funcionaria detalló que el caso fue analizado por un comité especializado que determinó la causa del fallecimiento.

“Fue una niña de siete meses que tuvo sepsis, que tuvo neumonía y que el comité dictaminó que fue por causa de sarampión”, declaró la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México en rueda de prensa.

Autoridades de salud confirmaron el segundo fallecimiento por este virus en la capital./ Pixabay

Autoridades confirman más casos y mantienen vigilancia

En el mismo informe, las autoridades señalaron que actualmente se tienen dos defunciones confirmadas por sarampión en la Ciudad de México, además de un caso adicional que aún se encuentra en proceso de análisis.

“Hay dos defunciones confirmadas y dictaminadas y una defunción más está en proceso de investigación y dictaminación”, dijo Gasman sobre los datos del sarampión en la Ciudad de México.

La menor presentó complicaciones como neumonía y sepsis, informaron autoridades./ Pixabay

La información fue presentada durante una conferencia realizada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, donde se expusieron los avances y la situación actual del virus en la capital.

El caso ha generado preocupación debido a que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, especialmente peligrosa en menores de edad.

Ante este panorama, autoridades de salud han reiterado la importancia de mantener los esquemas de vacunación completos, como principal medida para prevenir contagios y evitar complicaciones graves.

El caso fue dictaminado por un comité médico como muerte por sarampión./ Pixabay
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