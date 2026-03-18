VIDEO: Tormenta en CDMX tira anuncio en Periférico Sur y pinta de blanco Ecatepec

Las intensas lluvias registradas este martes 17 de marzo en la Ciudad de México y el Estado de México dejaron diversas afectaciones, desde la caída de estructuras en vialidades importantes hasta una fuerte granizada que transformó el paisaje urbano en municipios como Ecatepec.

Fuertes vientos derriban anuncio en Periférico Sur

Las condiciones meteorológicas, acompañadas de fuertes vientos, provocaron que una lona de un anuncio espectacular se desprendiera y cayera sobre el segundo piso de Periférico Sur, a la altura de Picacho Ajusco, en la alcaldía Tlalpan.

Fuertes vientos provocaron la caída de una lona de espectacular en Periférico Sur, generando afectaciones viales en la zona. / RS

De acuerdo con reportes oficiales, servicios de emergencia acudieron al sitio para retirar la estructura y evitar mayores riesgos.

El incidente generó afectaciones viales mientras se realizaban las maniobras para retirar los restos del anuncio, mismos que quedaron parcialmente colgando antes de ser removidos.

Servicios de emergencia trabajaron en la zona para retirar los restos del anuncio y evitar riesgos. / SSC

Granizada cubre de blanco calles en Ecatepec

En el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, la lluvia estuvo acompañada de una intensa granizada que transformó calles en superficies completamente blancas.

Una intensa granizada cubrió calles de Ecatepec, dejando imágenes inusuales con el suelo completamente blanco. / X: @EdoMexInf

El fenómeno duró aproximadamente 30 minutos, pero fue suficiente para acumular capas de granizo de hasta un metro de altura en algunas zonas, principalmente en colonias como Lomas de San Carlos y Tulpetlac.

Las afectaciones incluyeron el colapso de techumbres en viviendas y escuelas. En una escuela primaria en la colonia San Carlos, el techo del patio se vino abajo debido al peso del hielo, aunque no se reportaron personas lesionadas.

Se reportó la caída del techo de lámina de la escuela primaria Luis G. Urbina en San Carlos, Ecatepec. / Gobierno de Ecatepec