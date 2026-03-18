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VIDEO: Tormenta en CDMX tira anuncio en Periférico Sur y pinta de blanco Ecatepec
Las intensas lluvias registradas este martes 17 de marzo en la Ciudad de México y el Estado de México dejaron diversas afectaciones, desde la caída de estructuras en vialidades importantes hasta una fuerte granizada que transformó el paisaje urbano en municipios como Ecatepec.
Fuertes vientos derriban anuncio en Periférico Sur
Las condiciones meteorológicas, acompañadas de fuertes vientos, provocaron que una lona de un anuncio espectacular se desprendiera y cayera sobre el segundo piso de Periférico Sur, a la altura de Picacho Ajusco, en la alcaldía Tlalpan.
De acuerdo con reportes oficiales, servicios de emergencia acudieron al sitio para retirar la estructura y evitar mayores riesgos.
El incidente generó afectaciones viales mientras se realizaban las maniobras para retirar los restos del anuncio, mismos que quedaron parcialmente colgando antes de ser removidos.
Granizada cubre de blanco calles en Ecatepec
En el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, la lluvia estuvo acompañada de una intensa granizada que transformó calles en superficies completamente blancas.
El fenómeno duró aproximadamente 30 minutos, pero fue suficiente para acumular capas de granizo de hasta un metro de altura en algunas zonas, principalmente en colonias como Lomas de San Carlos y Tulpetlac.
Las afectaciones incluyeron el colapso de techumbres en viviendas y escuelas. En una escuela primaria en la colonia San Carlos, el techo del patio se vino abajo debido al peso del hielo, aunque no se reportaron personas lesionadas.
Elementos de protección civil, policía y servicios públicos desplegaron operativos para retirar el granizo y apoyar a la población afectada.
Las calles de #Ecatepec llenas de #Granizo pic.twitter.com/MqFWLecIIP— patty rohex (@pattyrojas110) March 17, 2026