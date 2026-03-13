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¡Abusados papás! SEP revela cuándo entregará calificaciones de los alumnos

El registro de las boletas comenzará desde este viernes 13 de marzo / FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 08:56 - 13 marzo 2026
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Las autoridades educativas buscan dejar todo listo par antes de salir de vacaciones de Semana Santa

Si en casa hay estudiantes de preescolar, primaria o secundaria, es momento de estar atentos. La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya tiene fecha para la entrega de calificaciones del segundo trimestre del ciclo escolar 2025-2026, justo antes del periodo vacacional de Semana Santa.

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, el registro de calificaciones comenzará el viernes 13 de marzo y se extenderá durante una semana, periodo en el que los docentes deberán completar la evaluación y los trámites administrativos correspondientes.

La entrega de calificaciones corresponden al segundo trimestre del ciclo escolar 2025-2026 / FREEPIK

¿Cuándo entregan las boletas?

Las reuniones con madres y padres de familia para entregar las boletas se llevarán a cabo del lunes 23 al jueves 26 de marzo de 2026, según lo establecido en el calendario escolar.

Durante estas juntas, las escuelas informarán el desempeño académico de los alumnos en el segundo trimestre y podrán resolver dudas sobre el avance de los estudiantes.

Las boletas se entregarán del lunes 23 al jueves 26 de marzo de 2026 / FREEPIK

Así puedes consultar las calificaciones en línea

La SEP también permite revisar las boletas de manera digital para quienes no puedan acudir presencialmente. Para hacerlo, se debe:

  • Entrar al portal del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) o al portal de la AEFCM en la Ciudad de México.

  • Ingresar la CURP del estudiante.

  • Capturar la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela.

  • Descargar la boleta correspondiente al segundo trimestre.

Las escuelas informarán el desempeño académico de los alumnos en el segundo trimestre / FREEPIK

Días sin clases antes de vacaciones

El calendario también contempla varias suspensiones de clases en marzo.

  • 13 de marzo: suspensión de clases por registro de calificaciones.

  • 16 de marzo: descanso por la conmemoración del Natalicio de Benito Juárez.

  • 27 de marzo: suspensión por Consejo Técnico Escolar.

Después de estas fechas llegará el descanso esperado por millones de estudiantes.

¿Cuándo empiezan las vacaciones de Semana Santa?

Las vacaciones de Semana Santa para educación básica iniciarán el lunes 30 de marzo y concluirán el viernes 10 de abril de 2026.

Los estudiantes regresarán a las aulas el lunes 13 de abril, con el objetivo de completar los 185 días de clases establecidos en el calendario oficial de la SEP.

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