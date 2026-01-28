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Djokovic se planta ante la prensa: "No estoy persiguiendo a nadie, ni a Sinner ni a Alcaraz"

Djokovic en juego | X: @AustralianOpen
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 11:14 - 28 enero 2026
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El tenista serbio resaltó lo que ha conseguido en su carrera y sus objetivos actuales

El astro serbio, Novak Djokovic, ha dejado claro su estatus en el tenis mundial y ha pedido respeto por su trayectoria al asegurar que no se encuentra en una carrera por alcanzar a las nuevas estrellas como Jannik Sinner o Carlos Alcaraz.

A sus 38 años y con una carrera legendaria a sus espaldas, Djokovic se mantiene como una fuerza dominante en el circuito. Sin embargo, insiste en que su enfoque no está en las nuevas generaciones. "Roger y Rafa siempre serán mis mayores rivales", afirmó para ponerle valor a las batallas que definieron una época dorada del tenis.

Tras avanzar a su 13ª semifinal en el Abierto de Australia por el retiro de Lorenzo Musetti, el serbio busca su undécimo trofeo en Melbourne Park. Este título no solo ampliaría su récord, sino que también consolidaría su posición histórica. Aunque Sinner y Alcaraz han irrumpido con fuerza, Djokovic se muestra firme en su determinación de demostrar que su era no ha concluido.

Djokovic en el partido | AP

En su búsqueda del 25º título de Grand Slam, el campeón serbio expresó su respeto por los jóvenes talentos, pero recordó su prolongado dominio en la cima. "He estado en la cima del tenis durante 15 años, y los jóvenes deben superar ese legado", sentenció.

Djokovic, quien recientemente se convirtió en el primer tenista en lograr 100 victorias en tres Grand Slams distintos, demuestra una capacidad única para mantenerse en la élite. "No estoy persiguiendo a Sinner ni a Alcaraz. Ellos están ganando ahora, pero no han sido parte de esta era tanto tiempo como yo", recalcó.

Novak Djokovic en el Australia Open 2026 I AP

Con humildad, el serbio recordó sus inicios y el camino recorrido para forjar su leyenda. "Siempre he sido el tercero al principio", comentó para mostrar su aprecio por las rivalidades que lo moldearon como deportista. A pesar del surgimiento de nuevos talentos, su estatus como uno de los más grandes de la historia permanece intacto.

Novak Djokovic durante juego | AP

En lo que respecta a su condición física, Djokovic minimizó cualquier preocupación y aseguró que únicamente una ampolla en el pie que requirió atención médica. "No tengo ningún otro problema importante",

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