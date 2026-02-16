Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

"Quiero salir campeón": Christian Ebere 'hace promesa' en presentación con Cruz Azul

Christian Ebere en su presentación con Cruz Azul | GINA SÁNCHEZ
Christian Ebere en su presentación con Cruz Azul | GINA SÁNCHEZ
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 17:12 - 16 febrero 2026
El nigeriano fue presentado oficialmente ante los medios de comunicación y dejó claros sus objetivos con el equipo cementero

Christian Ebere fue presentado oficialmente ante los medios de comunicación como nuevo refuerzo de Cruz Azul, en una comparecencia que se había pospuesto por la actividad del equipo en la Copa de Campeones Concacaf.

El delantero nigeriano dejó claro desde el inicio cuál es su objetivo en esta nueva etapa: hacer historia y ser campeón con el conjunto celeste.

Christian Ebere en el partido contra Tigres en la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Christian Ebere en el partido contra Tigres en la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

“Quiero salir campeón, quiero ayudar al equipo en lo ofensivo del club. Como grupo, con el director técnico y directivos. Desde el primer día que llegué me recibieron muy feliz”, expresó.

Ebere destacó su disposición para aportar donde el entrenador lo considere más conveniente, ya sea como centro delantero o como extremo.

“Me siento bien en esas posiciones, depende de la decisión del entrenador, donde él quiere aprovecharme”, señaló.

El futbolista africano también habló sobre el reto físico que implica jugar en la Ciudad de México, especialmente por la altura.

Ebere en su presentación ante los medios | GINA SÁNCHEZ
Ebere en su presentación ante los medios | GINA SÁNCHEZ

“Estoy muy contento de estar en el equipo. Yo me tengo que adaptar a la altura, solo he jugado una vez en la altura, en Bolivia, en Copa Libertadores, pero hace mucho tiempo que no. Tengo que estar mejorando en eso cada día para adaptarme bien”, explicó.

Sobre sus cualidades, Ebere se describió como un jugador explosivo y fuerte en el duelo individual. “Soy un jugador rápido, bueno en el uno contra uno, soy un jugador de fuerza. Voy a ayudar al equipo en lo físico”, afirmó.

Ebere y Cruzazulito en la presentación del jugador ante los medios | GINA SÁNCHEZ
Ebere y Cruzazulito en la presentación del jugador ante los medios | GINA SÁNCHEZ
