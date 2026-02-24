Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

“Soy un mexicano más”: Álvaro Fidalgo asegura que no se naturalizó para ir al Mundial

Rota Fidalgo México
Álvaro Fidalgo apunta a ser convocado por México | RÉCORD
Ramiro Pérez Vásquez 12:26 - 24 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El exjugador del América resaltó que hay mucha calidad en México

Álvaro Fidalgo se ha convertido en una de las mayores ilusiones para la afición mexicana para llegar a la Selección Mexicana; sin embargo, también han surgido los detractores que no ven con buenos ojos su inclusión. Por ahora, el jugador del Betis ha dejado sus sensaciones ante la posibilidad de disputar una Copa del Mundo con México.

El mediocampista resaltó que el tema de una convocatoria es algo que no le genere preocupación: “Tengo mucho cariño al país, soy un mexicano más, si llega o no el llamado eso ya solo queda de mí hacer bien las cosas en el campo hay una competencia muy, muy grande más en mi puesto creo que es uno de los sitios que más competencia hay en México”, mencionó en entrevista con ESPN.

Álvaro Fidalgo en el Betis vs Rayo Vallecano | AFP

Fidalgo mostró su respeto sobre los seleccionados: “Obviamente con mucho respeto a grandísimos jugadores que seguro que Javier (Aguirre) está viendo a muchos, va haber una competencia muy grande por supuesto, yo intentar hacer las cosas bien, siempre lo dije no es que busque jugar el Mundial y ya está, no, nada de eso no se trata de eso

“Si me llama bien si no, no pasa absolutamente nada esto es así es futbol, lo dije desde un principio soy un chico con disciplina, un chico que sabe la responsabilidad que conlleva todo eso, de mí nunca van escuchar jamás un mal comentario, una mala palabra algo que pueda hacer sentir mal, estoy aquí para jugar al futbol”, resaltó.

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana | IMAGO7

Elegible

Tras realizar los trámites necesarios ante la FIFA, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) logró conseguir la documentación que llevará a Álvaro Fidalgo, a la Selección Mexicana. Con esto, el volante podrá ser parte de la convocatoria para la Fecha FIFA de marzo y con miras a poder jugar la Copa del Mundo.

La FIFA reconoció el movimiento del futbolista al poner su cambio a la Selección Mexicana dentro de la página que registra el cambio de Asociación de los jugadores en el mundo. La lista registra a los jugadores que han transferido su afiliación a una nueva federación miembro para poder participar con sus selecciones representativas.

Selección Mexicana en el juego ante Panamá | IMAGO7

¿Lo convocará Javier Aguirre?

Hace algunas semanas RÉCORD puso saber que Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, será el encargado de contactar al futbolista mexico-español, para hacerle saber que será convocado para los dos partidos del equipo en la Fecha FIFA de marzo para medirse ante Portugal y Bélgica.

En caso de tener una buena participación tanto con el Tri, así como con su equipo en la liga española, el ex de América tendrá muchas posibilidades de ser convocado para la Copa del Mundo de este verano. Sin embargo, tendrá que competir con Edson Álvarez, Erik Lira, Marcel Ruiz, Obed Vargas, Gilberto Mora, Charly Rodríguez y Brian Gutiérrez, quienes fungen en el mediocampo.

Últimos videos
Lo Último
14:41 Prestianni estará presente en el Real Madrid vs Benfica pese a sanción de UEFA
14:29 ¿De qué murió Héctor Zamorano, de 47 años, primer eliminado de La Academia?
14:15 Explota la polémica entre Cazzu y Rauw Alejandro por una canción que menciona a Christian Nodal
14:11 Inflación en México sube a 3.92% en la primera quincena de febrero de 2026, reporta INEGI
14:08 ¿Ya no viene CR7? Federación Portuguesa de Futbol da postura ante situación en México previo a amistoso de marzo
13:52 ¡Anuncian concierto GRATIS de Carín León en México! Checa lugar, horario y fecha
13:47 Estados Unidos advierte a cárteles tras muerte de El Mencho: “afrontarán graves consecuencias”
13:43 Con hat-trick de Alexander Sorloth, Atlético de Madrid vence a Brujas y avanza a Octavos de Final de Champions League
13:36 Pol Lorente, preparador físico del Tri, será el auxiliar de Javier Aguirre ante la salida de Toni Amor
13:23 ¿Por qué Claudia Sheinbaum quiere demandar a Elon Musk?
Tendencia
1
Futbol Sheinbaum confirma que Mundial 2026 no peligra en México: “No hay ningún riesgo”
2
Contra Filtran imágenes del escondite del Mencho: Así es el lujoso fraccionamiento Tapalpa Country Club
3
Otros Deportes Isaac del Toro asciende en ranking UCI y ya es segundo del mundo
4
Futbol "Una miseria lo que le dan a México": Blatter critica duramente a la FIFA por el Mundial 2026
5
Futbol Gabriel Milito, candidato para suplir a 'Muñeco' Gallardo en River Plate
6
Futbol Las rachas negativas que Pumas ha cortado con Efraín Juárez
Te recomendamos
Prestianni estará presente en el Real Madrid vs Benfica pese a sanción de UEFA
Futbol
24/02/2026
Prestianni estará presente en el Real Madrid vs Benfica pese a sanción de UEFA
¿De qué murió Héctor Zamorano, de 47 años, primer eliminado de La Academia?
Contra
24/02/2026
¿De qué murió Héctor Zamorano, de 47 años, primer eliminado de La Academia?
Explota la polémica entre Cazzu y Rauw Alejandro por una canción que menciona a Christian Nodal
Contra
24/02/2026
Explota la polémica entre Cazzu y Rauw Alejandro por una canción que menciona a Christian Nodal
Inflación en México sube a 3.92% en la primera quincena de febrero de 2026, reporta INEGI
Contra
24/02/2026
Inflación en México sube a 3.92% en la primera quincena de febrero de 2026, reporta INEGI
¿Ya no viene CR7? Federación Portuguesa de Futbol da postura ante situación en México previo a amistoso de marzo
Futbol
24/02/2026
¿Ya no viene CR7? Federación Portuguesa de Futbol da postura ante situación en México previo a amistoso de marzo
¡Anuncian concierto GRATIS de Carín León en México! Checa lugar, horario y fecha
Contra
24/02/2026
¡Anuncian concierto GRATIS de Carín León en México! Checa lugar, horario y fecha