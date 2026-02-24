“Soy un mexicano más”: Álvaro Fidalgo asegura que no se naturalizó para ir al Mundial

Álvaro Fidalgo se ha convertido en una de las mayores ilusiones para la afición mexicana para llegar a la Selección Mexicana; sin embargo, también han surgido los detractores que no ven con buenos ojos su inclusión. Por ahora, el jugador del Betis ha dejado sus sensaciones ante la posibilidad de disputar una Copa del Mundo con México.

El mediocampista resaltó que el tema de una convocatoria es algo que no le genere preocupación: “Tengo mucho cariño al país, soy un mexicano más, si llega o no el llamado eso ya solo queda de mí hacer bien las cosas en el campo hay una competencia muy, muy grande más en mi puesto creo que es uno de los sitios que más competencia hay en México”, mencionó en entrevista con ESPN.

Álvaro Fidalgo en el Betis vs Rayo Vallecano | AFP

Fidalgo mostró su respeto sobre los seleccionados: “Obviamente con mucho respeto a grandísimos jugadores que seguro que Javier (Aguirre) está viendo a muchos, va haber una competencia muy grande por supuesto, yo intentar hacer las cosas bien, siempre lo dije no es que busque jugar el Mundial y ya está, no, nada de eso no se trata de eso

“Si me llama bien si no, no pasa absolutamente nada esto es así es futbol, lo dije desde un principio soy un chico con disciplina, un chico que sabe la responsabilidad que conlleva todo eso, de mí nunca van escuchar jamás un mal comentario, una mala palabra algo que pueda hacer sentir mal, estoy aquí para jugar al futbol”, resaltó.

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana | IMAGO7

Elegible

Tras realizar los trámites necesarios ante la FIFA, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) logró conseguir la documentación que llevará a Álvaro Fidalgo, a la Selección Mexicana. Con esto, el volante podrá ser parte de la convocatoria para la Fecha FIFA de marzo y con miras a poder jugar la Copa del Mundo.

La FIFA reconoció el movimiento del futbolista al poner su cambio a la Selección Mexicana dentro de la página que registra el cambio de Asociación de los jugadores en el mundo. La lista registra a los jugadores que han transferido su afiliación a una nueva federación miembro para poder participar con sus selecciones representativas.

Selección Mexicana en el juego ante Panamá | IMAGO7

¿Lo convocará Javier Aguirre?

Hace algunas semanas RÉCORD puso saber que Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, será el encargado de contactar al futbolista mexico-español, para hacerle saber que será convocado para los dos partidos del equipo en la Fecha FIFA de marzo para medirse ante Portugal y Bélgica.