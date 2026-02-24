¡Nuevo analista! Piojo Herrera se une a TUDN con debut en el México vs Islandia

Miguel "Piojo" Herrera inicia una nueva etapa en su carrera profesional al integrarse como analista de TUDN. Tras una trayectoria destacada en los banquillos del futbol nacional e internacional, el técnico ahora llevará su experiencia y carácter a la televisión, donde aportará su visión táctica y estilo frontal en distintas coberturas.

El debut de Herrera en su nuevo rol se producirá durante el partido amistoso entre México e Islandia, un encuentro que servirá como carta de presentación ante la audiencia. La expectativa es alta, pues el ‘Piojo’ es una de las figuras más mediáticas del balompié mexicano y su análisis suele generar conversación tanto dentro como fuera de la cancha.

Miguel Herrera l IMAGO7

¿Fichaje de experiencia?

Con pasado como seleccionador nacional en la Selección Mexicana y técnico campeón en la Liga MX, Herrera cuenta con la experiencia necesaria para desmenuzar el funcionamiento táctico, la gestión de vestidores y la presión que implica representar al país. Su estilo directo y pasional promete enriquecer las transmisiones con comentarios francos y lecturas profundas de los partidos.

En su etapa como entrenador del Tricolor, dirigió al equipo en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, donde logró avanzar a los octavos de final y dejó actuaciones memorables. Esa vivencia mundialista será clave de cara a la cobertura rumbo a la próxima justa internacional.

Miguel Herrera lanza 'crítica' a la prensa de Costa Rica | X: @fedefutbolcrc

Nuevo reto

Dentro de TUDN, Miguel Herrera participará en transmisiones de partidos de Liga MX, así como en encuentros de la Selección Mexicana. Además, será parte de programas de debate y análisis, espacios donde podrá confrontar ideas con otros especialistas y ofrecer su punto de vista sobre la actualidad del futbol nacional e internacional.

La televisora también contempla su presencia en coberturas especiales rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, certamen que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Su experiencia como técnico mundialista aportará contexto y lectura estratégica en un evento que promete ser histórico para el país.

Miguel Herrera | MEXSPORT

La incorporación del ‘Piojo’ responde a la intención de fortalecer el equipo de análisis con voces de peso y amplio recorrido en el futbol profesional. Su personalidad explosiva, combinada con su conocimiento táctico, apunta a generar un estilo dinámico en cada emisión.