Futbol

¡Duras represalias! Jugador brasileño recibe dura sanción por comentarios machistas a árbitra

Daiane Muniz l X:FPF_Oficial
Ramiro Pérez Vásquez 11:10 - 24 febrero 2026
Gustavo Marques fue multado y apartado de la plantilla del Red Bull Bragantino

Ya hay consecuencias tras los comentarios machistas emitidos por el jugador brasileño Gustavo Marques hacia la árbitra Daiane Muniz y que pronto fueron repudiadas y vitalizadas en redes sociales tras el partido de los Cuartos de Final del Campeonato paulista entre el Red Bull Bragantino y São Paulo.

El jugador brasileño ha sido separado por los ‘Toros Rojos’ y con ello una fuerte multa que resalta el 50 por ciento de su salario, mismo que irá destinado a una ONG que trabaja en el cuidado de mujeres en condiciones de vulnerabilidad en la región de la Bragança Paulista, el futbolista  se perderá el juego próximo del equipo.

Gustavo Marques l X:RedbullBraga

¿Qué comentarios machistas mencionó?

Gustavo Marques no midió las consecuencias de sus palabras, ante la molestia de la eliminación de su equipo y lo suscitado en el desarrollo de juego, el futbolista arremetió contra el arbitraje de Daiane Muniz; sin embargo, los comentarios rebasaron de lo permitido y atacó directamente su presencia simplemente por ser mujer.

“Quiero hablar del arbitraje. No sirve que juguemos contra São Paulo, Palmeiras y Corinthians, y que pongan a una mujer a arbitrar un partido de este tamaño”, mencionando dede su punto de vista que partidos de gran importancia debería tomarse una mejor decisión antes de poner a una mujer a pitar.

“Creo que ella no fue honesta, el São Paulo tiene todo el mérito, por la camiseta y la tradición que tiene, creo que ella se inclinó por ellos porque, independientemente de la situación, el Red Bull (Bragantino) es grande, pero para ella el São Paulo fue más grande. Este partido es criterio de ella, porque no fue mujer”, resaltó en entrevista con TNT Sports.

Gustavo Marques ecelebrando gol l X:RedbullBraga

El futbolista brasileño continúo mostrando su frustración: “Trabajamos todos los días, dejamos a la familia en casa, hermana, padre, madre, para que ella venga y acabe con nuestro sueño. Era nuestro sueño llegar a la semifinal e incluso a la final. Pero ella arruinó nuestro partido.

“Creo que la FPF (Federación Paulista) tiene que mirar partidos de este tamaño y no poner a una mujer. Con todo respeto a las mujeres del mundo, estoy casado, tengo a mi madre, disculpen si estoy diciendo algo a las mujeres, pero para un partido de este tamaño creo que ella no tiene la capacidad para arbitrarlo”, catapultó.

Gustavo Marques reclama a árbitra brasileña | Grosby Group

¿Pidió perdón?

Gustavo Marques ofreció sus disculpas a la silbante tras darse cuenta de su error y lo que había provocado con sus palabras fuera de contexto: “Pedí perdón a Daiane y su asistente. Pido perdón a todas las mujeres. Estoy mal, triste. Mi esposa y mi madre ya me han insultado".

