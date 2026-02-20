Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Philippe Coutinho rescindió contrato con Vasco de Gama por temas mentales

Coutinho frente a un retrato suyo | IG:@phil.coutinho
Aldo Martínez 18:22 - 19 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El jugador brasileño decidió cuidar su salud mental a cambio de abandonar a su club

La salud mental volvió a ser parte de un caso de polémica en el futbol, esta vez con el atacante brasileño, Philippe Coutinho, quien decidió darle fin a su contrato con el Vasco de Gama de la Serie A de Brasil, esto con la finalidad de cuidar su salud mental.

Coutinho en el Vasco | IG:@phil.coutinho

‘Cansado mentalmente’

Luego de tres jornadas de la temporada 2026, el ex jugadores de Barcelona y Liverpool pidió dejar los botines por un tiempo, esto tras sentir cansancio mental y querer descansar tras largos tiempos de estrés continuo.

El jugador de 33 años publicó en sus redes sociales un comunicado donde agradece a la afición por el entendimiento y el apoyo, además de confirmar que su despedida no es por falta de ganas, sino un tema aún más delicado.

Coutinho con el Vasco de Gama | IG:@phil.coutinho

“Nunca faltó entrega, nunca faltaron ganas y compromiso; ser juzgado por incontables personas por algo que no forma parte de mi carácter es muy difícil”, se lee en una parte del comunicado.

“La verdad es que estoy muy cansado mentalmente. Siempre fui muy reservado, así que hablar de esto aquí no es fácil, pero necesito ser honesto. Mi relación con el Vasco es de amor y  seguirá siéndolo para siempre”, añadió.

¿Fin de la carrera?

Coutinho también comentó que la continua presión de los fanáticos comenzó a mermar su gusto de regresar al Vasco, sin embargo, no aclaró cuál podría ser su próximo destino, ya sea dentro o fuera del campo.

“Ser juzgado por innumerables personas por algo que no forma parte de mi carácter es difícil de más. Con el corazón apretado, entiendo que ahora es momento de dar un paso atrás y cerrar este ciclo en el Vasco. Estoy agradecido por todo lo que viví aquí. Llevaré al Vasco conmigo para siempre. En el pecho. En la historia. En la vida”, concluyó.
Coutinho en su presentación con e l Vasco | AP
Últimos videos
Lo Último
19:45 Actividad de los Juegos Olímpicos de Invierno este jueves 19 de febrero
19:32 Portugal de Cristiano Ronaldo tendrá un nuevo amistoso en preparación rumbo al Mundial 2026
19:27 ¡Con pie derecho en Glasgow! Julián Araujo es el 4.º jugador mejor evaluado en la Liga de Escocia
19:17 Europa League 2025-26: Resultados más importantes de la Ida de Playoffs
19:06 Hoy No Circula viernes 20 de febrero de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
18:48 Álvaro Morales arremete con todo contra Javier Aguirre
18:46 Tom Brady, de visita en San Siro, recibe una camiseta del Milan de manos de Zlatan Ibrahimović
18:31 Elba Esther Gordillo pierde amparo: Corte confirma deuda con el SAT por 19 millones de pesos
18:28 Cortes de agua en CDMX: estas colonias tendrán baja presión del 19 al 25 de febrero
18:22 Philippe Coutinho rescindió contrato con Vasco de Gama por temas mentales
Tendencia
1
Contra ¿Quién es el expríncipe Andrés? El hijo de Isabel II que vuelve al escándalo por el caso Jeffrey Epstein
2
Futbol Sergio Ramos contesta críticas de Tato Noriega: "Que deje de vender humo"
3
Empelotados ¡Bomboro en el Ajusco! André-Pierre Gignac estará en las transmisiones de TV Azteca en el Mundial
4
Futbol ¡Agotados! La gente abarrotará el Cuauhtémoc para el Cruz Azul vs Chivas
5
Futbol ¡Increíble! América tiene la peor ofensiva de su historia
Te recomendamos
La belga Loena Hendrickx durante el programa libre de patinaje artístico | AP
Otros Deportes
19/02/2026
Actividad de los Juegos Olímpicos de Invierno este jueves 19 de febrero
Los requerimientos de Portugal para el CR7 juegue ante la Selección Mexicana
Futbol
19/02/2026
Portugal de Cristiano Ronaldo tendrá un nuevo amistoso en preparación rumbo al Mundial 2026
¡Con pie derecho en Glasgow! Julián Araujo es el 4.º jugador mejor evaluado en la Liga de Escocia
Futbol Internacional
19/02/2026
¡Con pie derecho en Glasgow! Julián Araujo es el 4.º jugador mejor evaluado en la Liga de Escocia
Celtic de Julián Araujo terminó perdiendo ante Stuttgart en la Europa League | AP
Futbol
19/02/2026
Europa League 2025-26: Resultados más importantes de la Ida de Playoffs
Hoy No Circula viernes 20 de febrero de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
Contra
19/02/2026
Hoy No Circula viernes 20 de febrero de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
Álvaro Morales arremete con todo contra Javier Aguirre
Empelotados
19/02/2026
Álvaro Morales arremete con todo contra Javier Aguirre