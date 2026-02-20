Philippe Coutinho rescindió contrato con Vasco de Gama por temas mentales

La salud mental volvió a ser parte de un caso de polémica en el futbol, esta vez con el atacante brasileño, Philippe Coutinho, quien decidió darle fin a su contrato con el Vasco de Gama de la Serie A de Brasil, esto con la finalidad de cuidar su salud mental.

Coutinho en el Vasco | IG:@phil.coutinho

‘Cansado mentalmente’

Luego de tres jornadas de la temporada 2026, el ex jugadores de Barcelona y Liverpool pidió dejar los botines por un tiempo, esto tras sentir cansancio mental y querer descansar tras largos tiempos de estrés continuo.

El jugador de 33 años publicó en sus redes sociales un comunicado donde agradece a la afición por el entendimiento y el apoyo, además de confirmar que su despedida no es por falta de ganas, sino un tema aún más delicado.

Coutinho con el Vasco de Gama | IG:@phil.coutinho

“Nunca faltó entrega, nunca faltaron ganas y compromiso; ser juzgado por incontables personas por algo que no forma parte de mi carácter es muy difícil”, se lee en una parte del comunicado.

“La verdad es que estoy muy cansado mentalmente. Siempre fui muy reservado, así que hablar de esto aquí no es fácil, pero necesito ser honesto. Mi relación con el Vasco es de amor y seguirá siéndolo para siempre”, añadió.

¿Fin de la carrera?

Coutinho también comentó que la continua presión de los fanáticos comenzó a mermar su gusto de regresar al Vasco, sin embargo, no aclaró cuál podría ser su próximo destino, ya sea dentro o fuera del campo.

“Ser juzgado por innumerables personas por algo que no forma parte de mi carácter es difícil de más. Con el corazón apretado, entiendo que ahora es momento de dar un paso atrás y cerrar este ciclo en el Vasco. Estoy agradecido por todo lo que viví aquí. Llevaré al Vasco conmigo para siempre. En el pecho. En la historia. En la vida”, concluyó.