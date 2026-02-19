Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Escándalo en Marruecos! Cacería de perros acecha el Mundial 2030

Festejo de Marruecos | AP
Aldo Martínez 15:57 - 19 febrero 2026
La FIFA abrirá una investigación en contra del país africano tras la muerte masiva de lo animales

Con la Copa del Mundo 2026 a la vuelta de la esquina, los países anfitriones comienzan a respirar el ambiente de la fiesta del verano más grande del deporte, sin embargo, una tragedia parece nublar el momento, la cual llega desde el próximo anfitrión del Mundial 2030, Marruecos.

El trofeo de la Copa del Mundo | AP

¿Qué pasa en Marruecos?

Luego de que se confirmó que España, Portugal y Marruecos serán las sedes de la justa mundialista en el 2030, un escándalo sacudió al país marroquí, pues medios afirman que la nación comenzó una 'cacería de perros', con el fin de ‘limpiar las calles’.

Marruecos y Nigeria se juegan un lugar en la Final de la Copa Africana | AP

El hecho tomó fuerza gracias al periodista, Simon Hughes, quién aseguró que se trata de un plan de limpiar las calles y zonas aledañas de las sedes de algunos de los partidos de la próxima Copa del Mundo.

Alrededor de las 11 de la mañana, los perreros aparecen en pequeñas furgonetas blancas. Los animales que van dentro son fácilmente reconocibles porque chillan y arañan. Parece que hay muchos, escribió Simon Hughes para 

Investigación en proceso

Luego de los reportes de la desaparición de los perros, la ONG reportó que la pérdida de los animales puede ser hasta de tres millones por lo que se extenderá una investigación para saber qué está sucediendo con los animales.

Junto con la investigación de Hughes, múltiples personas de Marruecos reportaron sonidos de disparos y envenenamiento luego de que una caravana pase y levante a los animales hasta que el sonido cesa.

Según reportes, estas situaciones comenzaron durante la ceremonia de entrega de premios a los mejores futbolistas del continente africano en el Palacio de Congresos, luego de la desaparición repentina de múltiples perros y gatos en zonas aledañas de una noche a otra. 

Copa del Mundo | AP
